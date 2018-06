Tisza Tibor imádja a focit, és hálás mindenért, de az élet megy tovább

Váratlan hírt közölt hétfőn reggel a DVSC hivatalos honlapja: Tisza Tibor bejelentette, hogy befejezi profi pályafutását. A 33 esztendős támadó már nem érez magában megfelelő motivációt a folytatáshoz, ezért szögre akasztja a futballcsukát.

Jó csapatokban

– Nincs különösebb oka ennek, nem történt semmi, egyszerűen így döntöttem – nyilatkozta az ötszörös válogatott a Naplónak. – Az utóbbi egy évben kevesebbet játszottam, máshová pedig nem akarok már eligazolni, mert itt élek a családommal, és a gyerekek ide járnak óvodába. Harmincnégy éves leszek novemberben, pályafutásom során mindenütt rendszeres játéklehetőséget kaptam, nem akartam a végén epizódszerepet betölteni – fogalmazott a labdarúgó, aki korábban magára húzhatta a Diósgyőr, az Újpest, a Royal Antwerpen, a Sint-Truiden és a Nyíregyháza mezét is.

Nagyon hálás vagyok a pályafutásomért, és minden klubnak, ahol szerepelhettem. Korábban mások azt mondták, hogy többet kihozhattam volna a karrieremből. Nem tudom, amit a sorstól kaptam, azt nem minden játékos mondhatja el magáról, ezért is köszönök mindent.”

– Jó csapatokban játszottam Magyarországon, olyan helyeken, ahol sok néző volt, és ez mindig fontos szempont volt, ha klubot váltottam. Soha nem a pénz motivált, azért soha nem igazoltam el sehová, inkább a lehetőséget és a kihívást kerestem. Most úgy éreztem, hogy már nincs több ebben a pályafutásban. Lehet, hogy lett volna még a következő szezonban néhány és 2-3 gól, de úgy érzem, ez már nem ad annyit számomra, amennyit szeretnék. Rúgtam majdnem száz gólt, majdnem 300 meccsem van az NB I-ben, sokkal több már nincs benne, úgy éreztem. Ezért inkább úgy voltam vele, méltósággal fejezem be. Nagyon jó érzések vannak bennem, szerettem ezt a csapatot, és pozitív érzések vannak bennem a futball iránt, és így is akartam abbahagyni. Most már a foci után céljaimra koncentrálok – tekintett a jövő Tisza Tibor, akinek bizonyára nehéz lesz megszoknia, hogy nincs mindennap edzés, és hétvégenként mérkőzés.

– Biztosan nagyon nehéz lesz, de ez legkésőbb jövőre úgyis eljött volna, muszáj úgy felfognom. Az élet megy tovább, és nem csak a futballból áll, hála istennek gyönyörű családom van. Nagyon hálás vagyok mindenért, amit kaptam az élettől, ezért könnyebb lesz továbblépnem – vallotta meg a csatár, aki szeptemberben elkezdi az egyetemet rekreáció és sportmenedzser szakon, mellette pedig dolgozni fog a családi vállalkozásokban. – Nem titkolt célom, hogy a sport berkeiben maradjak, azt, hogy milyen formában, majd az élet eldönti. Azonban edzői ambícióim nincsenek.

Névjegy

Született: 1984.11.10., Debrecen

Magassága: 175 cm

Súlya: 73 kg

Mérkőzései az NB I-ben: 276

Góljai az NB I-ben: 93

Mérkőzései a DVSC-ben: 72

Góljai a DVSC-ben: 14

Válogatottság: 5

