Tippek plus size méretű férfiaknak

A normál férfidivat az izmos, vékony alkatúakon áll jól

A férfiak ruhatára női szemmel elég szimplának és könnyen összeállíthatónak tűnik, de azért az erősebb nem tagjai is szeretik, ha színben, szabásban, stílusban no és méretben megfelelő minden választott darab.

A nem átlagos mérettel bíróknak nagyon sokáig csak a ‘maradék’ jutott, és ez nemcsak a nőkre igaz. A divatcégek döntéshozói tíz-tizenöt évvel ezelőtt még azon az egyszerű véleményen voltak, hogy aki jól akar kinézni és divatosan akar öltözni, az fogyjon le.

Az a tény, hogy van, aki nem tud kilókat ledobni, és van, aki meg egyszerűen nem akar, nem jött számításba.

Miután egy trendérzékeny szakember rájött, hogy a dús idomokkal megáldott hölgyek is szeretnének trendin öltözködni, kialakult a plus size méretűekre szakosodott kínálat, amelyet teltkarcsú modellek mutattak be, kirobbanó sikerrel.

Míg a homokóra alkatú nők már-már megszokottak a kifutókon, a férfi divatot a közelmúltig a megszokott katonásan magas, sovány illetve a kigyúrt modellek reprezentálták.

A plus size férfiak igen későn jelentek csak meg: 2016-ban szerződtette az első mackós alkatú alanyt az egyik ügynökség. A 124 kg-os és 198 centi magas Zach Miko az első fecske, voltaképpen ma is ő a telt férfiak divatvonalának legnevesebb sztárja.

Szerezzünk be egy elegáns öltönyt!

A nagy termetű férfiak gyakran érezhetik, hogy alig találnak hordható darabokat. A trendek igen lassan változnak, így férfi XXL-es, 3XL-es, 4XL-es kollekciók még csak elvétve érhetők el. Szerencsére a méretre vonatkozó szűrő segítségével széles kínálatot találhatunk a nagy méretű darabokból a webáruházakban.

Van pár dolog, amire a testesebbeknek ruha választáskor érdemes odafigyelniük. Szálkás testű férfitársaikon természetesen áll például az izompóló vagy a skinny nadrág, ám ezeket nagy termettel érdemes kerülni. A kapucnis pulóver is csapda lehet, éppígy minden – kantáros nadrág, kockás ing -, ami kihangsúlyozza a pocakot. Az egyszerűbb, klasszikusabb ruhadarabok és az elegancia viszont mindig beválik.

– PR cikk –

