Tippek, amelyek téged is profi szakáccsá tesznek

1. Süss pizzát egyszerűen

Annak érdekében, hogy a pizza tésztája jó ropogós legyen, elég egyetlen egy szabályt követned: legyen a sütő hőmérséklete a lehető legnagyobb. Melegítsd elő a sütőt fél órával hamarabb, majd 5-10 perc alatt süsd meg a pizzát.

2. Pirítsd meg a rizst

A kerek rizst nehéz megfőzni anélkül, hogy ragacsos legyen, a végén pedig úgy fog kinézni, mint valamilyen kása. Hogy ezt elkerüld egy kis olajon és vajon pirítsd meg a rizst. Mikor elkezd változni a színe, öntsd fel egy kis vízzel, majd hagyd főni 15-20 percig.

3. Süsd meg helyesen a csirkét

A csirkemell hamarabb megsül, mint a csirke combja, éppen ezért, hogy egyenletesen megsüljön, elég, ha két szabály közül az egyiket alkalmazod. Tegyél jeget a csirkemellre mielőtt sütni kezded, vagy tedd be 50 percre a mellével lefelé, utána pedig fordíts meg és úgy süsd tovább.

4. A rágós hús is lehet ízletes

Az elkészítéshez fóliára, egy nagy edényre és hőmérőre lesz szükséged. A húst fűszerezd be, ahogy csak szeretnéd, majd csomagold be néhány réteg fóliába, majd tedd bele 72 fokos vízbe. Így körülbelül két óráig tart megfőzni a húst. A lényeg, hogy ne hagyd, hogy a víz hőmérséklete magasabb legyen. Mikor a két óra letelt, hagyd a húst pihenni 15-20 percig, vedd le róla a fóliát, majd hirtelen süsd meg.

5. Ne hagyj fel a majonézzel!

Mindenki tudja, hogy a majonéz nem a legjobb választás azoknak, akik szeretnék megtartani az alakjukat. De van egy módszer arra, hogy ne legyen annyira káros: elég, ha a tojást lecseréled tejre. Bármelyik receptben helyettesítheted tojást, a lényeg hogy a tejből fele annyit használj, mint vajból.

6. A vaj a süti titka

Ha ropogósabb sütit szeretnél használj hideg, fagyasztott vajat, ha pedig puhább, omlósabb tésztát, akkor a vajat melegen tedd hozzá.

7. A húsleves aranyszabályai

Ha szereted a finom húslevest, akkor jó, ha ezeket a szabályokat betartod. A leveshez csak a főzés elején adj sót, mikor a víz forrni kezd. A zöldségeket és a húst pedig még a hideg vízbe tedd bele.

8. Burgonyapüréhez használj többféle krumplit

Minél több keményítő van a krumpliban, annál finomabb lesz a végeredmény. Azonban néhány burgonyában nincs annyi keményítő, míg egyeseknek íze nincs. Éppen ezért az a legjobb, ha különböző fajtájú krumplit használsz.

9. A fehér húsok is lehetnek szaftosak

Ha fehér húst akarsz készíteni, akkor azt ne vágd le a csontról. Az lényegtelen, hogy főzni, sütni vagy rántani szeretnéd, sokkal szaftosabb lesz, és egyenletesebben is készül el. Ugyanakkor, a bőrét is hagyd rajta, még akkor is, ha nem fogod megenni azt.

10. Adj kenyérmorzsát a fasírthoz

A kis húsgolyók sokkal jobban megtartják a formájukat, ha a darált húshoz kenyérmorzsát is teszel. Ráadásul, ha a morzsát hagymával megpirítod egy kis vajon vagy olajon, akkor még jobb íze lesz.

11. Jég is mehet a húsgolyókhoz

A jég sokkal könnyebbé és szaftosabbá teszi a fasírtot. Tegyél 8-10 jégkockát egy zacskóba, zúzd össze őket, majd tedd bele a húsba. Ezután formázd kedved szerint, és süsd meg.

12. Használj ketchupos üveget a palacsintához

Ahelyett, hogy merőkanállal teszed a serpenyőbe a keveréket és összemaszatolsz mindent, vegyél elő egy régi ketchupos üveget, és azzal adagolt a tésztát.

13. Főzz tökéletes rizst

Van egy titkos fegyver, amivel tökéletes rizst tudsz főzni, olyat, amilyet az éttermekben ehetsz. Az egésznek a titka az, hogy elkapd azt a pillanatot, amikor a víz forr, de már nem lepi el a rizst. Ekkor takard le a fazekat egy konyharuhával (vigyázz, hogy ne gyulladjon fel), majd az egészet fedd le egy fedővel. A konyharuha elnyeli a gőzt, és a víz így nem fog visszacsepegni.

Forrás: Bright Side

