Tiltások és szabályok, amelyek megnehezítik a turisták életét

1. Velencében az átutazó turistáknak adót kell fizetniük

Az ókori város lakóinak teljesen elegük van már a tömegből, akik ellehetetlenítik a helyiek életét. Éppen ezért május elsejétől minden átutazó turistának, aki csak szét akar nézni a városban vagy gondolázni akar egyet, fizetnie kell három dollárt a belepésért. Azok, akik ki akarnak ez alól bújni, akár 450 dolláros büntetést is kaphatnak. Ez a szabály azokra a látogatókra nem vonatkozik, akik a város valamelyik hoteljében szállnak meg.

2. A Fülöp-szigetek tengerpartjain tilos dohányozni, enni és homokvárakat építeni.

A Fülöp-szigetek kormányának 6 hónapra le kellett zárnia a Boracay szigetét, hogy meg tudják tisztítani a vizet és a partot a sok szeméttől. Ez közel 20 millió dollárba került a hatóságoknak. Most már ismét meg lehet látogatni a szigetet, de korlátozzák az odautazók számát, akik nem rombolhatják a környezetet. A partokon tilos a cigizés, az alkohol és enni sem szabad, ami pedig még meglepőbb, az az, hogy homokvárakat sem lehet építeni.

3. Thaiföldön megbüntetnek a műanyag szatyrok használatáért

A thaiföldi Ko Samet szigeten tilos a műanyag zacskók és dobozok használata. Amennyiben valaki ezt megszegi, büntetést kell fizetnie. Az új szabályozást azért vezették be, mert a szigeten hihetetlenül sok szemét volt. Naponta mintegy 1,5 ezer ember látogatja meg a helyet, és a távozásuk után rengeteg szemetet hagynak az ott található nemzeti parkban.

4. Balin hamarosan betilthatják a bikiniben való sétálgatást

Az indonéziaiak sokszor panaszkodnak azokra a turistákra, akik fürdőruhában járnak-kelnek, és képesek a templomok előtt is bikiniben pózolni egy-egy fotó kedvéért. Emiatt 2018-ban a hatóságok fontolgatni kezdték, hogy tiltani fogják a bikiniben való flangálást, és limitálni fogják azoknak a számát, akik meglátogathatják a szent helyeket.

5. Oroszországban csökkentik a hostelek számát

2018-ban rengeteg hostelt nyitottak Oroszországban, legtöbbjük azonban rendes városi lakásokban működtek, mivel a leleményes vendéglátók több ágyat pakoltak be a szobákba, majd elkezdték kiadni őket. A szomszédok pedig kénytelenek voltak elviselni a folyamatos hangzavart és az ismeretlen embereket. 2019-től kezdve azonban ezek legnagyobb része illegális lesz, így a látogatók kénytelenek legális helyeken megszállni.

6. Évente csak 300 ember mászhatja meg a Mount Everestet

2019-ben, és az azt követő években csak tavasszal nyílik lehetőség arra, hogy a hegymászók nekiveselkedjek a Mount Everestnek, ráadásul évente csak 300-an próbálkozhatnak meg vele. Ezt a döntést azután hozták meg a helyi hatóságok, miután szükségessé vált a hegy megtisztítása: 2018-ban közel 8,4 tonna hulladékot gyűjtöttek össze.

7. Hollandiában tilos lesz biciklizés közben telefonálni

A látogatók, akik megszokták, hogy biciklit kölcsönöznek az ott tartózkodásuk alatt, hozzá kell szokjanak ahhoz, hogy nem lesz szabad telefonon beszélniük biciklizés közben. Aki megszegi a szabályt, az 250 dollár büntetést is fizethet. Korábban csak az autósokra volt érvényes ez a szabály, azonban 2019 júliusától a kerékpárosoknak is be kell tartaniuk. Az ok egyszerű: a balesetek száma megnövekedett.

8. Firenzében a turisták nem ehetnek és pihenhetnek az utcán

Firenzét évente több mint 10 millió ember látogatja meg szerte a világból. Korábban egyszerűen nem volt olyan hely a városban, ahol ne ültek volna a lépcsőkön szendvicseket majszoló turisták. A városvezetés szerint ez rossz képet festett Firenzéről, éppen ezért 2018 óta szigorúan tilos a lépcsőkön ülve falatozni. A szabály összesen 4 belvárosi utcára vonatkozik, de aki megszegi a szabályt, az 500 dolláros büntetést is kaphat.

9. Rómában limitálva van a turistabuszok száma, és sokkal jobban figyelnek a történelmi helyszínekre

2019 januárjától kezdődően az olasz főváros központját lezárták a turistabuszok előtt, hogy megvédjék a történelmi örökségeket, és csökkentsék a zaj- és levegőszennyezést. Ezen felül a hatóságok keményebben büntetik a vandálokat például azért, ha elvisznek egy darabot a Colosseum falából vagy, ha egy szökőkútban mosnak lábat.

Forrás: Bright Side

