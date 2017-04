Tiltakoznak az óvoda átadás ellen

Április 7-én rendkívüli ülést tartott a sámsoni önkormányzat képviselő-testülete, amelynek egyetlen napirendi pontja volt, mégpedig a nemrég felújított és kibővített Eszterlánc Óvoda fenntartói jogának átadását. Ágoston Tibor (Jobbik) debreceni önkormányzati képviselő információi szerint a testület nagy többséggel Hit Gyülekezetet támogatta a Hajdúsámsoni Református Egyházközséggel szemben. Erről maga a képviselő számolt be keddi sajtótájékoztatóján.

A Jobbik elítéli

– Mindez alig egy héttel az után történt, hogy ünnepélyesen felavatták a több mint 110 millió forintos vissza nem térítendő állami támogatásból megépült hajdúsámsoni Eszterlánc Óvoda új épületszárnyát, amelyről Antal Szabolcs polgármester akkor úgy nyilatkozott, ezzel az intézmény az ország egyik legjobban és legkorszerűbben felszerelt óvodája lett.

– Mi az oka, hogy alig egy héttel az átadás után már meg akar szabadulni az önkormányzat az óvoda működtetői jogától? – tette fel a kérdést Ágoston Tibor, majd leszögezte, a Jobbik teljes mértékben elítéli a fideszes városvezetés a helyi emberek érdekeit semmibe vevő magatartását. – Felszólítjuk a Fideszt, hogy álljon el a szándékától, és vonja vissza a sunyi módon, fű alatt meghozott döntését! Arra biztatjuk a szülőket, hogy gyakoroljanak nyomást a városvezetésre annak érdekében, hogy ez a szégyenletes intézményátadás ne történjen meg – hangoztatta a politikus.

HBN

Mindössze elvi döntés

A képviselő-testület rendkívüli ülésén mindössze elvi döntés született arról, hogy a Hit Gyülekezete megfelelő támogatottság esetén megkaphatja az óvoda fenntartói jogát. Ehhez azonban az intézménybe járó 440 gyerek szüleinek több mint felének egyetértő nyilatkozata is szükséges, továbbá a pedagógus munkaközösséget, a járási hivatalt és a nemzetiségi önkormányzatot is véleménynyilvánításra kell kérni az ügyben. A jogszabályok értelmében felekezetmentes oktatást is biztosítani kell a településnek, így egy szülőt és egy gyermeket sem érhet hátrány – áll Antal Szabolcsnak, a hajdúsámsoni polgármesternek lapunkhoz eljuttatott nyilatkozatában.

VISSZA A KEZDŐOLDALRA