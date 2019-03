ThetaHealing®️? Megnyugtat és felkavar egyben

ThetaHealing®️

Ezt a módszert, vagyis a ThetaHealing®️-et Vianna Stibalnak – természetgyógyász, intuitív látó és masszázsterapeuta – köszönhetjük, aki 1995-ben fedezte fel, hogy van egy erő, ami segít az azonnali gyógyulásban. Erre úgy jött rá, hogy rákot diagnosztizáltak az egyik combcsontjában, amire kipróbált minden orvosi és alternatív kezelési módot, hiszen három gyermek édesanyjaként úgy érezte, hogy bőven van még feladata a világban.

Ekkor jött rá, hogy az a folyamat, az a lelkiállapot, amivel a leolvasásokat végzi, nagyban hozzájárul ahhoz, hogy végül sikerült legyőznie a rákot. Ezt a tudást természetesen nem tartotta meg magának, hanem beépítette a kezelésekbe, valamint a tanfolyamokba, amiket szervezett az embereknek. Szakember bevonásával is tanulmányozta ezeket a theta agyhullámokat, amik kapcsán rájött, hogy a páciensei rohamléptekben gyógyulnak, nem beszélve arról, hogy ezek a hullámok képesek megváltoztatni az egész betegséghez kapcsolódó érzéseiket, hozzáállásukat, ezzel is segítve a gyógyulást.

Kis hazánkban ezt a módszert még csak 2011 óta alkalmazzák, így még nem tett szert a megfelelő méretű ismertségre. Arról nem is beszélve, hogy a társadalomra nézve is hasznos lenne, hisz valószínűleg nem lenne annyi megkeseredett és a munkába menekülő ember az országunkban. Ezt egy beszélgetés/kezelés formájában is megkaphatjuk, de igény esetén akár el is sajátíthatjuk ezt a technikát, hogy a későbbiekben az életünk minden területén hatékonyan alkalmazzuk.

Erre bármikor alkalmunk nyílik, hiszen csak jelentkezni kell a tanfolyamra a thetaforras.hu oldalon, ami elég gyakran indul, és nagyban segít pozitív változásokat előidézni az életünkben és a különböző dolgokhoz való hozzáállásunkban. Hiszen, mint tudjuk, hogy a szerelem sem akkor jön, amikor akarjuk, hanem amikor készen állunk rá, éppen ezért is ideje rendbe tenni magunkat. Esetleg egy betegség is megkeserítheti a mindennapjainkat, de ezzel kapcsolatosan érdemes inkább személyesen egyeztetni. Itt a tavasz, mindenki szerelmes és egészséges akar lenni, tegyünk hát érte! Ne ijedjünk meg, az élet úgyis hozza azokat a dolgokat, amikre szükségünk van.

Ha felkeltettük az érdeklődésedet a ThetaHealing®️ iránt, mindenképp érdemes meglátogatnod a fent említett oldalt, illetve sok hasznos információt találsz a ThétaForrás blogban is arról, hogy hogyan és mint élj teljes életet betegségek és kényszerek nélkül.

– PR cikk –

