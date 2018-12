The New York Times: Trump golfklubjában illegális bevándorlók dolgoztak

Washington – Donald Trump elnök New Jerseyben lévő golfklubjában illegális bevándorlók dolgoztak – állítja csütörtök este internetes oldalán közzétett riportjában a The New York Times című lap.

A lap két latin-amerikai nőt szólaltatott meg. Azt állították, hogy hamis társadalombiztosítási kártyával és hamis zöldkártyával (tartózkodási engedéllyel) vállaltak takarítónői munkát a bedminsteri golfklubban. Bedminster a keleti parti New Jersey államban, a tengerparton fekszik. Victorina Morales és Sandra Diaz azt állította, hogy illegálisan érkeztek az Egyesült Államokba, és ezt a munkafelügyelőjük is tudta. Azt is mondták, hogy más illegális bevándorlók szintén kaptak munkát a bedminsteri golfklubban. A guatemalai Morales 1999-ben érkezett az Egyesült Államokba és hamisított dokumentumokat mutatott be, amikor munkát keresett. E dokumentumoknak köszönhetően vették fel takarítónőnek a golfklubba 2013-ban. Diaz – aki Costa Ricából érkezett, már jogszerűen tartózkodik az Egyesült Államokban, de korábban szintén illegálisan élt az országban – 2010 és 2013 között dolgozott a bedminsteri klubban. A The New York Times a riportban azt állította, hogy a két nő az ügyvédje, Annibal Romero segítségével kereste meg a lapot. A lap munkatársa az életükről és Donald Trump szokásairól faggatta őket, de azt nem firtatta, miért most érezték fontosnak, hogy megszólaljanak. A 45 éves Victorina Morales csak annyit mondott: "belefáradtunk a sértésekbe, abba, ahogyan (Trump) rólunk beszél, miközben tudja, mi segítünk neki, hogy pénzt csinálhasson". A golfklubot is tulajdonló Trump-vállalat nem kommentálta a két nő történetét. Amanda Miller, a cég marketingért és vállalati kommunikációért felelős alelnöke közleményben tudatta: "ingatlanjainkon több tízezer alkalmazottunk van és felvételi gyakorlatunk nagyon szigorú. Ha egy alkalmazott hamis dokumentumokat mutat be, hogy megkerülje a törvényt, a munkaszerződése azonnali hatállyal megszűnik".