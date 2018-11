Téveszmék: kinek szabad hűtlenkedni?

Mindannyian tudjuk, hogy a hűtlenséggel bűnbe esünk. Sokan úgy vélik, hogy már a gondolatbeli megcsalás is vétek, amiről szintén beszélnünk kell a párunkkal. Természetesen vannak szabadabb gondolkodású egyének, akik eltérő értékeket vallanak és követnek, mégis a legtöbb ember úgy véli: a megcsalás megbocsáthatatlan, na de vajon mindkét fél részéről?

Nem önmagában a megcsalás okozza a problémákat, hanem a hozzá kapcsolt elméletek, elvek, téveszmék.” Lévai Lívia

Elméletek, végletek

Lévai Lívia párkapcsolati tanácsadó megállapítása az, hogy még mindig működnek azok a téveszmék, hogy az „igazi férfi” domináns, hódító, és minden nő őt akarja. Ha esetleg nem szimpatizál a hölgy vele, akkor is megszerzi magának, mert képes rá. A több skalp nagyobb büszkeséget, igazibb férfiasságot jelent. – Ezzel szemben a „valódi nő” feladata egészen más: ő a családi tűz őrzője, a gyerekek gondozója. Mindemellett a férfi gondozója is egyben. Ha bűnbe esik, mindezt kockáztatja a hűtlenséggel, hiszen terhesség, szerelem, családszakadás lehet a következménye.

Ezek az „előírások” szerencsére már eltűnőben vannak. Az emberi tulajdonságok nem nemhez kötöttek, tehát egy nő is vezethet céget, míg a férje otthon lehet gyesen. Ugyanakkor létezik egy másik nézet, ami szintén megdőlt: a férfi önálló, domináns, fölérendelt, vannak vágyai, és jogában áll teljesíteni azokat. Hűtlensége ezáltal összhangban van a szerepével. Tetejébe a nő önállótlan, alárendelődő, behódoló; a családdal foglalkozáson túl nem vágyik sem karrierre, sem más férfiakra – taglalta meglátásait a szakértő.

Testi örömök

Annyiféle sztereotípia vesz minket körül, folyamatosan meg kell felelnünk a társadalmi elveknek. Még akkor is, ha teljesen eltér a véleményünk, be akarunk állni a sorba, sokszor ez emészt fel bennünket. Hagyjuk magunkat befolyásolni, engedünk mások véleményének: ne okold magad, hagyd rá, hiszen férfiből van! – mégis, miért kellene fejet hajtani a hűtlenségnek?

– Hogy mit gondolunk a megcsalásról, mennyire is érezzük bűnnek, részben neveltetés kérdése. Életünkben számtalan hatás ér minket; láthatunk példát a sokféleségre és kivételekre, bármiről is van szó. Tehát mindenki hall „szabad kapcsolatról”, szivárványcsaládról, feminizmusról, a Pride-felvonulásról. Azonban könnyebb ítélkezni, mint gondolkodni, és megismerni a háttérelméleteket, valódi emberi érzéseket, életeket. Világunkban a női és férfi szerepek valóban megfigyelhetők. Leírásuk azonban nem tekinthető előírásnak, hiszen minden ember és minden kapcsolat egyedi.

A férfiak inkább a testi örömök miatt lépnek félre. Újra vadászni, hódítani szeretnének, örülnek a felfedezésnek és az újdonságnak. A nők a „lelkizést” szokták hiányolni a kapcsolatból, az udvarlást, odafigyelést, tiszteletet. A pár gyakran belefásul a mindennapokba, és a hiányt érzik, de a saját felelősségüket már kevésbé kutatják, látják be. Néha a férfi is vágyik több figyelemre, elismerésre; és a nő is vágyhat hódításra, újdonságra. A különbségek eltűnőben vannak, ahogy a férfi-női szerepek alól felszabadulunk. Másik ok a félrelépésre az lehet, hogy egyetlen ember nem tudja minden vágyunkat és kíváncsiságunkat kielégíteni. Ez lehetetlen, teljesíthetetlen küldetés. Hiszen nem tudunk kibújni a bőrünkből. Jól működő kapcsolatokban nem is várják el ezt egymástól az emberek – hangsúlyozta.

Önbizalom-romboló

A megcsalás feldolgozása egyéntől függ, akadnak olyanok, akik nem tudják utána elképzelni a közös életet. Viszont sokaknál az érzelem is döntő, a fájdalom, megalázás hatására sem tudják elengedni a kedvesüket. Nyilván nem vagyunk egyformák, a hűtlenség jelentése egyénenként változó, mégis abban egyetérthetünk, hogy önbizalom romboló hatása van, emellett rávilágít arra, valami nagyon nem működik a párkapcsolatunkban. A szakértő szerint annak a félnek kevésbé nyomasztó, amelyikük reálisabban látta a kapcsolatukat, az könnyebben fel tudja dolgozni a hűtlenséget, hiszen nagy valószínűséggel voltak előjelei a megcsalásnak. Beszélgettek kalandvágyról, egy harmadik felbukkanásáról és a lehetséges kimenetelekről. Egyre több pár meg tud beszélni intimebb dolgokat is, míg másoknak elképzelhetetlen, hogy nem monogám gondolatait, érzéseit őszintén vállalja a párja előtt.

Kapcsolat, bizalom

– Aki nem látja az előjeleket, azt villámcsapásként éri a hír, vagy a látvány, hogy megcsalja a párja. A hirtelen dolgok sokkolóak lehetnek, és feldolgozni is nehezebb. Ha a hűtlenség valakinek a világvégét jelenti, az azt gondolja, hogy romba dőlne az élete (párkapcsolata, önbizalma, énképe, másokba vetett bizalma). Egy ilyen hozzáállású embert nagyon a padlóra küld egy megcsalás. A teljes feldolgozás pedig hosszú folyamat. Azonban kiemelném, hogy nem önmagában a megcsalás okozza a problémákat, hanem a hozzá kapcsolt elméletek, elvek, esetleges téveszmék. Az a fél dolgozhatja fel könnyebben a traumát, amelyik tud segítséget kérni, vagy önismeretben jobban áll. Nehezebben az, aki nem látja, hogy ő mivel járult hozzá a „megcsalatottságához”. A kapcsolatok nagyon kis százalékában hibás csak az egyik fél. Amelyik kapcsolatban megcsalás történik, ott általában hiányzik az őszinte beszélgetés, elfogadás, megoldások keresése.

Ha a megcsalt fél erős függésben van a társától, és nem egészen önálló, akkor sokkal nagyobb a trauma, amit elszenved; ennek feldolgozása is tovább tart. Az is kérdés, hogy a kapcsolatra milyen hatást gyakorol a megcsalás. Vajon vége lesz, vagy ráeszmél mindkét fél, hogy valamit másképp, jobban kell csinálniuk? – Tapasztalataim alapján a traumával így vagy úgy, de szembe kell nézni, hogy feldolgozzuk, és ne csak besöpörjük a „szőnyeg alá”, mert az megmérgezi a jövőbeli kapcsolatainkat, bizalmunkat – mondta végül.

– Nagy Emese –

