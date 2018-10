Tetemes a csapadékhiány Hajdú-Biharban is

A nemzeti agrárkamara megyei szervezetének tájékoztatása szerint, a szárazság az őszi vetések megfelelő minőségben való elvégzését befolyásolja, legsúlyosabb a helyzet a megye észak-keleti részében. Ott május óta nem volt jelentősebb áztató eső, emiatt a termésátlagok is elmaradtak a szokásostól. Jelentősebb szárazság van továbbá a megye déli területein.

Földben az ősziek nagy része

A szárazságra jellemző, hogy a szántással a megye nagy részén le is álltak a gazdálkodók, ugyanis a talajok annyira szárazak, hogy nem lehet megfelelő minőségben elvégezni a magágy készítést a nagy száraz rögök miatt. Jelentős a talajművelő eszközök kopása, törési kára. A megfelelő magágy előkészítéshez akár 2-3 munkaművelettel több szükséges a rögök elmunkálása miatt, a többletmunkálatok és az eszközök kopási és törési kárai az őszi talajmunkák költségeit minimum 30 százalékkal, de akár 50 százalékkal is megemeli. Az őszi mélyszántásnak körülbelül 40 százalékát végezték el. Az ősziek alá a magágykészítés 99 százalékban már megtörtént. A rozs, az őszi árpa és az őszi káposzta már száz százalékban a földben van. Az őszi búza és a triticale vetésével is jól haladnak. A vetések közül a káposztarepcnél előfordult, hogy annyira hiányos volt a kelés, hogy azt újra kellett vetni. E növénykultúránál a korán elvetett táblák keltek megfelelően. Az őszi búza táblák egyelőre a megye csapadékhiányosabb területein nagyon foltos kelést mutatnak, hasonlóan a rozs is már foltokban aszálykáros. Az őszi vetéseknek nagy szükségük lenne kiadós esőkre, téli hófedettségre. Amennyiben ezt megkapják, a tavaszi táblák még lehetnek majd megfelelő állapotban – válaszolta a Napló kérdéseire a nemzeti agrárkamara hajdú-bihari szervezete.

Korai a termésbecslés

– Az eke beleszakad a földbe, a tárcsafej eltörik – szemléltette a szárazság mértékét Örvendi László mezőgazdasági gazdálkodó, aki a talajelőkészítés és az ősziek vetése zömén már túl van. – A kelés nem volt egyenletes. Van ahol a csírázás sem indult még meg. Ez nem baj, de ott, ahol kicsírázott a mag, és utána nem volt nedvesség a fejlődéséhez, gondok vannak. A termésbecslés még korai. Nem tudjuk milyen a kelés, kell-e kitárcsázni tavasszal őszieket, hová lehet újravetni, és persze télen még pótlódhat a most hiányzó talajnedvesség.

KZS

