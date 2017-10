Tésztagyúrás, tortadíszítés és egyéb hasznosságok a művelődési házban

Az egyesületek tésztagyúrásban, kukoricamorzsolásban, valamint helyismeretből is összemérték tudásukat. Első körben azonban a tortadíszítésben mutathatták meg kreativitásukat, folytatásként pedig a gombfelvarrással is megküzdöttek a résztvevők. A Muhar Boglárka, Puskás Borbála, Simon Istvánné és Csige Tamás alkotta zsűrinek akadt dolga bőven, hiszen a cérnabehúzásban maguk is segítő kezet nyújtottak. A jóhangulatú vetélkedőn több népdal is felcsendült. Míg a csapatok nótáztak a végeredmény is megszületett: a Görög Demeter Kertbarátkör csapat bizonyult a legjobbnak.

