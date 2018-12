Testvérek egymás ellen

Vasárnap délután rangadóra került sor a röplabda NB II-ben, hiszen a két legtöbb pontot gyűjtő másodosztályú együttes mérkőzött meg egymással, a DSZC-Eötvös DSE 18, a Kispest SE pedig 13 ponttal állt a mérkőzés előtt.

A mérkőzésnek több érdekessége is volt: amellett, hogy mindkét csapatkapitány az Eötvös DSE-ben nevelkedett, még ráadásul testvérek is, így a kilátogató szülők, nagyszülők nemigen tudták, hogy a házigazdák csapatkapitányának, Fehér Anna Dittának, vagy a Kispest SE vezérének, Fehér Zsófiának drukkoljanak. További különlegesség, hogy Papp Lotti, akinek nevelőegyesülete szintén az Eötvös DSE, a DEAC-ból a Kispest SE-be igazolt, így ő is volt csapattársai ellen játszott.

Nagy a tét

A találkozó első pontjait a DSZC-Eötvös DSE szerezte, már 4:0-nál időt kértek a vendégek. A játék képe azonban nem változott, határozott támadójátékkal sorra szerezte pontjait a házigazda, és már 12 ponttal is vezetett, majd gyorsan lezárta a szettet. A második etap sokkal izgalmasabban alakult. Bár már 8:3-ra vezettek a hajdúságiak, a fővárosi gárda szívósan tapadt, és ebben a játékrészben többször kiegyenlített. Nyerni azonban nem sikerült, 2:0-ról folytatódott a játék. A harmadik szettben is végig a DSZC-Eötvös DSE vezetett. Az előny hol csökkent, hol nőtt, de végül megnyugtató sikert aratott a hazai együttes. Ezzel a győzelemmel nemcsak megtartotta második helyét a táblázaton a DSZC-Eötvös DSE, hanem az első teljes kör megnyerésére is esélyt szerzett magának. Amennyiben Vojth Ildikóék a szombaton 16 órakor Szegeden kezdődő mérkőzésen 3:0-ra vagy 3:1-re tudnának nyerni, akkor azt a bravúrt sikerülne véghezvinniük, hogy négy NB I-es egyesület U21-es csapata előtt nyernék meg az első fordulót.

HBN

