Testet öltött elképzelések

Mindennapjainkat a fürdőszobában kezdjük, és ott is fejezzük be. Nagyon fontos, hogy jól érezzük magunkat benne, higiénikus és kényelmes legyen. Aki felújításon gondolkodik, vagy új lakást épít, összetett feladat előtt áll, mert évtizedekre előre kell tervezni. Játszhatunk a színekkel, a felületekkel, a burkolóanyagok elrendezésével, vízszintesen vagy függőlegesen rakjuk, mennyi díszcsempe legyen benne, milyen dekor elemeket építsünk bele, hogy nézne ki jobban? Ha időt, és energiát akarunk spórolni, akkor érdemes olyan helyre betérni, ahol komplex megoldást nyújtanak.

Optimalizálható burkolás

A Laguna Lux Fürdőszobaszalonban szinte mindent be tudunk szerezni, és még egy 3D-s programmal virtuális sétát is tehetünk az elképzelt fürdőszobánkba. A Visoft látványtervező egy számítógépes grafika, amely valósághűen megmutatja, hogy hogyan fog kinézni a fürdőszoba, amikor elkészül. Sőt, még ennél is több, hiszen pontos darabszámot, mennyiséget is megkaphatjuk az alapanyagok, burkolatok megrendeléséhez. Ez nagymértékben megkönnyíti, és költséghatékonyabbá teszi a tervezést. Nem beszélve arról, hogy ha mégsem úgy néz ki a fürdőszobánk, ahogy elképzeltük, akkor néhány kattintással cserélhetünk például színeket, rakhatjuk arrébb a bútorokat, a szanitereket, módosíthatunk a dekoráción. Pillanatok alatt alkalmazható minden változtatás, így a végére tényleg a megálmodott fürdőszoba készülhet el egyénre szabva, és így biztos, hogy nem okoz csalódást a végeredmény.

Tervezési fázisok

Első lépésként ki kell választani a burkolatokat, a fürdőszoba bútorokat, színeket, dekor elemeket. Figyelembe kell venni a fürdőszoba mérete adta lehetőségeket, a pénztárcánkat, a stílusunkat, a technikai feltételeket. Akár a klasszikus eleganciára, akár a legmodernebb stílusra vágyunk, a Laguna Lux mindenre kiterjedő áruválasztéka minden termékkörben a formatervezés és minőség csúcsát képviseli, magasan képzett szakembereik pedig kimerítő választ adnak a kérdésekre. Amikor már nagyjából megvannak a szükséges termékek, meg kell adni a helyiség pontos méreteit, hogy hol az ajtó, hol az ablak és annak mennyi a parapet magassága, hol a wc, a mosdó, zuhanyzó, kád…stb. A technikai paramétereken túl fontos szempont a design is, hiszen egy gyönyörű, modern fürdőszoba a lakásunk éke lehet. A fürdő teljes berendezésének méretarányos terve rögtön el is készül, a program segítségével optimalizálható még a burkolás is, ami kevesebb vágott és így kárba vesző csempét jelent. A 3D-s tervezés sokszor megerősíti a korábban elképzelt koncepció helyességét, vagy rámutat olyan hibákra, melyekre addig nem is gondoltunk. Megnézhetjük a különböző anyagok, felületek, színek által keltett hangulatot, így könnyebb eldöntenünk valóban ez volt-e az elképzelésünk. Burkolási segédletet is kapunk a terv alapján, aminek a segítségével a kivitelező úgy tudja lerakni, ahogy azt megálmodtuk.

A Laguna Lux Fürdőszobaszalon 25 éves szakmai tapasztalatával, egy kis átgondolással, a megfelelő termékek választásával nemcsak időt, és energiát, hanem költséget is megspórolhatunk. Mindent megtalál egy helyen, versenyképes áron, ami a fürdőszoba felújításhoz szükséges lehet!

Laguna Lux Fürdőszobaszalon

4030 Debrecen, Mikepércsi út 70.

Telefonszám: +36 (52) 471-007, +36 (52) 520-860, +36 (30) 429-7044

debrecen.lagunalux.hu

www.facebook.com/lagunaluxfurdoszobaszalon/

Nyitvatartás

Hétfő – péntek: 9.00-18.00

Szombat: 9.00-13.00

Nagykereskedelmi értékesítés – Kizárólag viszonteladók részére!

4030 Debrecen, Vágóhíd u. 4/b.

Telefonszám: +36 (52) 501-510

Fax: +36 (52) 501-514

Email: info@lagunalux.hu

www.lagunalux.hu

Nyitvatartás

Hétfő – csütörtök: 7.00-16.00

Péntek: 7.00-13.30

– PR cikk –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA