Test- és lélekkarbantartás

A régi időkben nagy respektje volt a természetjáró mozgalomnak, sok támogatással és elismeréssel. Mára nagyon megváltozott a helyzet, a feltételek, a támogatások, és az átszervezések miatt – állítja Lévai Gyöngyi, aki hat éve vette át a Hajdú-Bihar Megyei-Debrecen Városi Természetjáró Szövetség titkári teendőit Kovács Kálmántól. Továbbvitte elődje ars poétikáját, turista lélekkel kedvet csinál a test és lélek karbantartását szolgáló szabad­idős tevékenységekhez.

A „Megyejárás” az én ötletem volt, hatodik éve szervezem, óriási érdeklődés kíséri. Azzal a szándékkal vezettem be, hogy ismerjük meg településeink értékeit szakavatott lokálpatrióták segítségével. Ugyanis beszélgetéseink során az derült ki, hogy akiknek nincsenek családi kötődéseik, még a szomszédos települések hagyományaival sincsenek tisztában. Viszont szinte mindenhol van olyan egyedi látnivaló, ami megér egy egynapos kirándulást. Ugyanez a szándék vezette a Válaszd a hazait! mottóval elindított „hatpróbás” túrasorozathoz a Navigátor Debreceni Túra Klubbal karöltve. Az esemény kapcsán felkeresték Debrecen környékének népszerű és kevésbé ismert kirándulóhelyeit havonta egy-egy alkalommal, hétvégeken. A sorozatban kerékpáros és gyalogos- és nordic walkingos túrák egyaránt szerepeltek. A programhoz csatlakozók túrafüzetet kaptak, amelybe pecséteket gyűjthettek a kirándulásokon. Ősszel, a sorozat végén a legkitartóbbak emléklapot és kitűzőt vehettek át. A túrákat úgy állították össze, hogy azokat minden korosztály teljesíteni tudja. Örömükre kisgyermekes családok is csatlakoztak, hogy minél korábban megkedveltethessék a kisebbekkel is a természetjárást.

Több fiatal

– Örvendetes a fiatalok, az egyetemisták növekvő érdeklődése, akik inkább az extrémebb kihívásokat keresik, ahol megmutathatják, hogyan lehet helyt állni kiszámíthatatlanabb helyzetekben. A szövetség gondoskodik a gyalogos és kerékpáros túravezetők képzéséről is. A féléves időtartam alatti elméleti és gyakorlati oktatást a Navigátor Túra Klub vállalta magára. Szükség van a képzett szakemberekre, mivel az utóbbi egy évben több országos Kék-túra-füzet talált gazdára, mint máskor három év alatt – árulja el megelégedettségét Lévai Gyöngyi.

HBN–Kiss Erzsébet

VISSZA A KEZDŐOLDALRA