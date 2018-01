Tervekből valóság az egyetemen

A Debreceni Egyetem (DE) gazdasági évindító rendezvényén Bács Zoltán, az intézmény kancellára a tavalyi eredmények között megemlítette például, hogy a Böszörményi úton felújítottak egy színháztermet. Ugyanott elkészült a Veres Péter Kollégium modernizálásának harmadik, utolsó üteme. Kiemelte, hogy a Lovasakadémia óriási fejlődésen ment keresztül, az építkezés a végéhez ért. Ezenkívül felújították 370 millió forintért a Nagyerdei Éttermet. A Balásházy-kollégiumban korszerűsítették az energetikai rendszert, új ablakokat építettek be, és kívülről renoválták is a házat. Szintén elkészült egyetemi beruházásban a Nagyerdei Stadionban a fitneszterem, illetve a strandfocipálya is. Megvásárolták a Park Hotelt.

Világcégek érkeztek Debrecenbe

Arra is emlékeztetett Bács Zoltán, hogy tavaly az egyetemhez integrálták a debreceni Kenézy Gyula Kórházat. Ennek eredményeként Magyarország egy városon belül működő legnagyobb betegellátó hálózata született meg.

Kiemelte, hogy 2017-ben több nagy nemzetközi nagyvállalattal, például a Roszatommal és a General Electrickel is sikerült megállapodásokat kötniük. Hangsúlyozta: a Vezér utcai lakópark mögött található egyetemi ipari park területéből tavaly 16 hektárt ugyan átadtak a Thyssenkrupp beruházásának céljára, cserében viszont 25 hektárral bővíteni tudják az ipari területüket, melyhez az önkormányzat egy új utat fog építeni. Valószínűleg ezen a telken valósul meg az oltóanyag- és a speciális gyógytápszer-előállító üzem.

Diákok a Föld minden tájáról

A kancellár előadásából kiderült, hogy ismét jelentős mértékben, 5077-re gyarapodott a Debreceni Egyetemre járó külföldi hallgatók száma, akik szinte az egész világból érkeznek. Nagyon sokan jönnek például Romániából, Ukrajnából, Nigériából s Ázsiából is.

Míg a levelezősök száma csökkenő tendenciát mutat, addig a nappalisok száma nagyjából annyi, mint néhány éve. Ez Bács Zoltán szerint nagy eredmény. Ezeknek is köszönhetően a Debreceni Egyetem az ország 6-7 legmeghatározóbb felsőoktatási intézménye között helyezkedik el – fejtette ki.

Egy saját fejlesztésű szoftverük jóvoltából tudják, hogy tavaly oktatóik 1054 alkalommal utaztak repülővel. Arra törekszenek, hogy a jövőben ők minél gyakrabban a debreceni repülőtérről induljanak. A legnépszerűbb úti cél London, Milánó és Tel-Aviv volt az elmúlt esztendőben.

Egyre inkább saját lábon

Bács Zoltán elmondta: 2017-ben a DE költségvetési főösszege 129 milliárd forintot tett ki, mely összeg 2018-ban várhatóan 159 milliárd forint lesz. A növekedés mögött elsősorban a Kenézy-kórház integrálása húzódik, és saját bevételeik intenzív gyarapodásával is kalkulálnak. (Az idegen nyelvi képzésből például 10 milliárd, a magyar nyelvűből 3 milliárd forintra számítanak. Kutatásból-fejlesztésből 8 milliárdot remélnek.)

A kancellár szavaiból kiderült, hogy a város és az egyetem együtt hatalmas potenciállal rendelkezik. Az intézménynek jelenleg 29 ezer hallgatója és csaknem 10 ezer dolgozója van. A szintén hozzájuk tartozó általános és középiskolákba 3 ezer ­gyerek jár. Az egykor oda járt és az Alumni Irodában regisztráltak száma a 20 ezerhez ­közelít. Így a családtagokkal együtt körülbelül 100 ezer ember áll valamilyen napi kapcsolatban a Debreceni Egyetemmel, ami hatalmas felelősség – tette hozzá.

Arról is beszélt, hogy megalakult a Mechatronikai és Villamosmérnöki Intézet, létrejött a Táplálkozástudományi Intézet és a Felsőoktatási és Ipari Együttműködési Központ.

Az egyetem nélkül nem menne

Papp László, Debrecen polgármestere azt fejtegette előadásában, hogy az ország második legnagyobb városa 2014-ben 2050-ig szóló, a gazdaságra, az oktatásra és a városfejlesztésre vonatkozó, úgynevezett „expanziós jövőképet” hirdetett meg, melynek lényege a növekedés. Ebben rendkívül erős „pillér, hajtómű” a Debreceni Egyetem – adott hangot vélekedésének.

– Három év alatt több mint 200 milliárd forint működő tőke érkezett a városba. Csaknem 4 ezer új munkahely jött létre. A nélkül a tudományos potenciál nélkül, amelyet a Debreceni Egyetem képvisel, ezt nem tudtuk volna elérni – állította.

Papp László hangsúlyozta, hogy Debrecen nemzetközi szinten is egyre ismertebbé válik, majd hozzátette: 2018 minden bizonnyal 2017-hez hasonlóan erős évnek ígérkezik. – Idén meg kell, hogy érjenek azok a gyümölcsök, amelyeket közösen dédelgettünk az elmúlt időszakban – mondta.

A polgármester végül kifejtette: a város és az egyetem közötti együttműködés – a kormányzattal fenntartott kapcsolatot is figyelembe véve – képes erősíteni a város regionális szerepkörét.

A megvalósítás ideje érkezett el

– A 2018-as év a megvalósítás esztendeje lesz – jelentette ki a Debreceni Egyetem gazdasági évindító rendezvényén ugyancsak felszólaló dr. Szilvássy Zoltán rektor. Elmondta: a korábbi tervek realizálása folyamán elindult egy oltóanyag- és egy gyógytápszerüzem építése. Úgy fogalmazott: azzal, hogy az „egyetemi környezetben” jelentős termelővállalatok és nemzetközileg is jegyzett pénzintézetek jelentek meg, minőségi változás következett be. Szilvássy Zoltán hangsúlyozta, hogy a Debreceni Egyetemnek a cívisváros önkormányzatával hagyományosan példás és szoros a kapcsolata.

