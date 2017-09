Terrorizmus – Újabb őrizetbe vétel a londoni metrómerénylettel kapcsolatban

A brit belügyminiszter vasárnap délelőtti nyilatkozatában kijelentette: ez arra vallhat, hogy a robbanószerkezetet elhelyező merénylő nem egyedül cselekedett, bár “túl korai lenne végső következtetésre jutni” ebben a kérdésben.

A Scotland Yard szűkszavú vasárnapi bejelentése szerint a fiatal férfit a nyugat-londoni Hounslow városrészben vették őrizetbe vasárnapra virradó éjjel a terrorellenes törvény alapján, és egy londoni rendőrőrsre vitték.

Előző nap egy 18 éves férfit fogtak el a délkelet-angliai Dover kompkikötőjének indulási csarnokában. A brit sajtó meg nem erősített értesülései szerint a hatóságok őt gyanúsítják azzal, hogy elhelyezte a házi készítésű pokolgépet a londoni metró District Line nevű vonalának egyik szerelvényén a péntek reggel csúcsidőszakban.

A szerkezet nem robbant fel, de nagy erővel lángra kapott, és a hőtől 30-an könnyebben megsérültek.

Amber Rudd brit belügyminiszter a BBC televízió vasárnap délelőtti politikai magazinműsorában kijelentette: az idén eddig öt terrormerénylet történt Nagy-Britanniában, a biztonsági szolgálatok azonban hat további merényletkísérletet meghiúsítottak.

Rudd ezekről nem tárt fel részleteket, úgy fogalmazott azonban, hogy a terrorizmus szempontjából “ilyen éve még nem volt” Nagy-Britanniának.

Arra a felvetésre, hogy a londoni metróban elkövetett pénteki merényletet az Iszlám Állam nevű terrorszervezet vállalta magára, és a dzsihadista csoport szerint vannak még fel nem robbant pokolgépek, a brit belügyminiszter kijelentette, hogy az elhárító szolgálatoknak semmiféle olyan információjuk nincs, amely ezt alátámasztaná.

Rudd szerint ugyanakkor az Iszlám Állam “óhatatlanul” megragad minden ilyen lehetőséget arra, hogy magának tulajdonítsa a terrorcselekményeket, de a brit hatóságoknak sincs bizonyítékuk arra sem, hogy a terrorcsoport részese volt a pénteki londoni támadásnak.

Mark Rowley, a Scotland Yard terrorellenes ügyosztályának vezetője nem sokkal korábban úgy fogalmazott: mára “igencsak rutinszerűvé” vált, hogy az Iszlám Állam jelentkezik elkövetőként hasonló bűncselekmények után, függetlenül attól, hogy volt-e tényleges kapcsolata az elkövetővel.

Amber Rudd belügyminiszter a vasárnapi BBC-műsorban kitért arra is, hogy Donald Trump amerikai elnök a Twitter üzenőportálon azt állította: a londoni merényletek “szellemileg leépült, beteg elkövetői a Scotland Yard látókörében voltak”.

Rudd szerint soha nem hasznos, ha valaki találgatásokba bocsátkozik folyamatban lévő rendőrségi műveletekről, és “ez az Egyesült Államok elnökére is vonatkozik”. A brit belügyminiszter “puszta találgatásnak” nevezte Trump azon állítását, hogy a Scotland Yard ismerte volna az elkövetőket.

Nem sokkal korábban kifogásolta az amerikai elnök Twitter-üzenetét Theresa May brit miniszterelnök is. May a BBC televízió kérdésére, hogy Trump “tudhat-e esetleg valamit, amit mi nem”, szintén úgy fogalmazott: soha nem tartotta hasznosnak, ha bárki egy folyamatban lévő nyomozásról találgatásokba kezd.

Vasárnap folytatódott a házkutatás a Londontól nem messze fekvő Sunbury-on-Thames kisváros egyik lakóépületében, ahol előző délután jelentek meg fegyveres rendőri egységek. A hatóságok által egyelőre meg nem erősített médiaértesülések szerint itt lakott a metrómerénylettel összefüggésben először őrizetbe vett 18 éves férfi.

A lakóház egy köztiszteletben álló idős házaspáré. A 88 éves Ronald Jones és 71 éves felesége, Penelope Jones az elmúlt évtizedekben nevelőszülőkként 268 hányatott sorsú gyermeket fogadott be.

E tevékenységükért II. Erzsébet királynő 2010-ben személyesen tüntette ki őket.

A rendőrség kordont vont az épület köré, és kiürítette a környéket, de vasárnap a szomszédos házak lakói visszatérhettek otthonaikba.

Nagy-Britanniában továbbra is a pénteki merénylet után életbe léptetett legmagasabb, kritikus terrorkészültségi szint van érvényben.

