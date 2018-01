Terrorizmus – Szakértő: nagyon megváltoztatta Európát a Charlie Hebdo elleni támadás

A Charlie Hebdo szerkesztősége ellen elkövetett, 12 áldozatot követelő iszlamista merénylet még “klasszikus” terrortámadás volt, azóta sajnos sok más módszert is megismerhetett Európa – mondta Gyarmati István. Jelezte: Franciaországban két évig rendkívüli állapot volt, és ezt gyakorlatilag úgy szüntették meg, hogy a szabályait átültették a gyakorlatba, és Európa is hasonló helyzetben van. “Ha nem is jogi értelemben, de rendkívüli állapot van Európában”, mivel állandóan arra készülnek az illetékes szervek, hogy történik-e terrorcselekmény, és ha igen, akkor hol – magyarázta.

Gyarmati Istvánt kérdezték arról is, hogy robbanás történt vasárnap egy metróállomás bejáratánál Stockholm egyik külvárosában, egy ember meghalt, egy másik megsebesült. A szakértő azt mondta: a svéd rendőrség ezt egyelőre nem minősítette terrortámadásnak. Felhívta a figyelmet ugyanakkor arra, hogy az iszlamista terroristák egész Európát ellenségként kezelik, hiszen a kontinens mindazt megtestesíti, amit “gyűlölnek és meg akarnak semmisíteni”.

– MTI –

