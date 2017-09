Terrorizmus – Spiegel: Németországban tartózkodik menekültként egy szíriai iszlamista csoport csaknem hatvan egykori harcosa

A szíriai kormányerők és a Bassár el-Aszad elnök rendszeréhez hű civilek elleni válogatott kegyetlenkedéseiről hírhedt csoport több feltételezett tagját szeptember végén bíróság elé állítják Stuttgartban. Az eljárást ezért lehetett elindítani, mert mindkét oldalról, az al-Kaida nemzetközi terrorhálózat szíriai szárnyaként számon tartott Fatah as-Sám – korábbi nevén an-Nuszra Front – irányítása alatt tevékenykedő fegyveres szervezet feltételezett tagjai közül, és az áldozatok hozzátartozói közül is számosan érkeztek Németországba, ahol útjaik keresztezték egymást.

Az áldozatok hozzátartozóinak adatai alapján indított per ismét felveti a kérdést, vajon mennyien lehetnek a szíriai polgárháborúból menedékkérőként Németországba érkezett emberek között olyanok, akik “elsősorban elkövetők, és nem áldozatok” – emelte ki a Der Spiegel.

A német hatóságok eddig a Liva Ovais al-Karni nevű csoport csaknem 25 feltételezett tagja ellen gyűjtöttek büntetőeljárás megindításához elegendő információt. Valószínűleg a milícia további nagyjából 30 egykori harcosa is Németországban tartózkodik. A szövetségi alkotmányvédelmi hivatal (BfV) külön egységet hozott létre a több száz ember haláláért felelősnek tartott csoport ügyének feltárására.

Az an-Nuszra Front és szövetségesei ugyan mindig is Szíriára összpontosítottak, ellentétben az Iszlám Állam nevű terrorszervezettel, amely Európát is megcélozta. Azonban “természetesen így is aggodalommal tölt el minket a gondolat, hogy ennyire romlott emberek vannak Németországban” – mondta a Der Spiegel egyik BfV-s forrása.

