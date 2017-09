Terrorizmus – Folytatódnak a kihallgatások és a házkutatások a londoni metrómerénylet ügyében

A brit média hétfőn megnevezte az egyik őrizetest: meg nem erősített sajtóértesülések szerint a másodikként elfogott 21 éves férfi Yahyah Faroukh, aki a Heathrow repülőtér közvetlen közelében fekvő Stanwell városnegyedben él.

A The Times című konzervatív brit napilap hétfői kiadása azt írta, hogy Faroukh szíriai, korábban Damaszkuszban élt és legalább négy éve lakik Londonban.

A lap információja szerint korábban Faroukh is élt abban a házban, ahol egy köztiszteletben álló idős brit házaspár – a 88 éves Ronald Jones és 71 éves felesége, Penelope Jones – az elmúlt évtizedekben nevelőszülőkként 268 mostoha sorsú gyermeket és fiatalkorút fogadott be, nagy többségben briteket, de néhány menekültet is.

E tevékenységükért II. Erzsébet királynő 2010-ben személyesen tüntette ki őket.

Egybehangzó brit sajtóértesülések szerint ugyanitt lakott a londoni metrómerénylettel összefüggésben elsőként elfogott 18 éves férfi, akit a délkelet-angliai Dover kompkikötőjének indulási csarnokában vettek őrizetbe szombaton. Az ő neve egyelőre nem ismert.

A befogadószülők háza a Londontól nem messze fekvő Sunbury-on-Thames kisvárosban van. A háznál szombaton fegyveres rendőri egységek jelentek meg, kordont vontak az épület köré és megkezdték átkutatását; a kutatás még hétfőn is folytatódott.

A brit sajtó szerint a hatóságok az elsőként elfogott 18 éves őrizetest gyanúsítják annak a pokolgépnek az elhelyezésével, amely a péntek reggeli csúcsforgalomban működésbe lépett a londoni metró egyik szerelvényében.

A szerkezet nem robbant fel, csak nagy erővel lángra kapott, de a támadásban így is 30 utas könnyebben megsérült.

A Doverben őrizetbe vett 18 éves fiú neve hétfőig nem került nyilvánosságra, de Sunbury tanácsának vezetője a brit médiának nyilatkozva hétfőn azt mondta: tudomása szerint a fiatal férfi Irakból menekült el 15 éves korában, miután szülei meghaltak.

A nyomozóhatóságoknak két hetük van a két őrizetes kihallgatására és annak eldöntésére, hogy vádat emeljenek-e ellenük.

A pénteki merénylet után a legmagasabb, kritikus szintre emelték Nagy-Britanniában a terrorkészültségi szintet, de a riasztási fokozatot már vasárnap este visszaállították a korábban érvényben volt második legmagasabb szintre.

Ez azt jelenti, hogy az elhárító hatóságok már nem tartanak azonnali újabb támadástól.

A második legmagasabb riasztási szint is súlyos terrorfenyegetettséget jelent az ötfokozatú brit készültségi rendszer hivatalos meghatározása alapján, és azt tükrözi, hogy az elhárító hatóságok megítélése szerint nagy valószínűséggel kell számítani terrorcselekményekre Nagy-Britanniában.

– MTI –

