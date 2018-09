Terepismeret, logikai készség és három dimenzióban gondolkodás is szükséges

A második világháború óta ismerhetjük a drón fogalmát. Gyakorlatilag már akkor volt távirányítású repülő. A mai értelemben, amit mindenki drónnak hív, hét éve került be a köztudatba. Most már otthon, privát emberként is használhatók, ugyanis egyre olcsóbbak. A technológia fejlődésének eredményeként ma már pár ezer forintért bárki vásárolhat „repülőt”.

Mikó Zsolt számára a kihívást egy drón megépítése jelenti, méghozzá úgy, hogy a szerkezet úgy működjön, ahogy ő szeretné | Fotó: Nagy Dóra

– A drónképzés jelenleg ajánlás, nem kötelező. Ha valaki komoly géppel akar repülni, először is egy modellező klubba kell belépnie. Ott kap segítséget, hogyan kell a gépeket és a repüléseket bejelenteni – ismertette Mikó Zsolt, aki hobbista drónos. – A tagság után pedig megmutatják, miként kell légtérfoglalási engedélyt kérni, mert ez szükséges. Sőt akár hetekkel, hónapokkal előtte be kellene jelenteni, ha kimegy valaki a szabadba drónnal repkedni. Olvastam arról, hogy majd lesz egy applikáció is, amin keresztül lehet a légtérfoglalást bejelenteni.

Mindent kipróbál

Zsolt számára egy szenvedélyes hobbivá vált az évek során a képek készítése a magasból, sőt olyannyira, hogy maga is épít drónokat.

Érdekes, hogy meg kell valósítanom azt, amit a fejemben elképzeltem.”

– Technikai kihívás például, hogy minél hosszabb távolságra repüljön, és stabilabb legyen a levegőben. Hetente egyszer minimum kimegyek valahová az új dolgok kikísérletezése céljából. Mindent ki akarok és ki is kell próbálnom, főleg, ha drónról van szó – nevetett Zsolt.

Bonyolult kis szerkezet

Nem is olyan egyszerű, mint gondolnánk. – Az egyik barátommal kimentünk „játszani” egy helyszínre, és nem tudta, hogy merre van az előre- és hátramenet a távirányítón, emiatt nekivezette a falnak a drónt. A gépnél azt figyelembe kell venni, hogy nem benne ülünk, és nem mindig arra néz, amerre az eleje van. Az irányítón lévő kamerából és az állapotjelzőjéből – a zöld fényből – tudjuk megállapítani, hogy merre mutat a gép – mondta Zsolt, majd hozzátette, a hobbifotósok által használt gépek között a pár ezer forintostól a milliós tételekig mindegyik árkategóriát felfedezhetjük, ezt ízlése válogatja. Számomra viszont nem a képkészítés a próbatétel, hanem megépíteni egy drónt vagy átalakítani, hogy úgy működjön, ahogy én szeretném. Megveszem az alkatrészeket: motorokat, lapátokat vagy a vezérlést, és készítek egy gépet – számomra ilyen egyszerű.

Típusa válogatja

A drónok között két típust különböztetünk meg: a versenyzésre és a film vagy kép készítésére használtakat. – A hobbi (fotós) repülők nagyjából 1,7–1,8 kilogrammot nyomnak. Ezeknél elsődleges a technológia, a stabilitás, a szoftverek és a minőség. A verseny drónoknál pont fordítva van: a kamera gyengébb, és a sebesség, az irányíthatóság és a gyors reagálás a lényeg. Ki kell tapasztalni, milyen időjárási viszonyok szükségesek, emellett a fény- és kamerabeállításokra is figyelni kell – mutatott rá a különbségre Zsolt.

– Nagy Dóra –

