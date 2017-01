Teremtornát rendeznek a Rínók és a Gladiátorok Szoboszlón

Nem telhet el a téli szezon anélkül, hogy a cívisvárosiak és a fürdővárosiak ne legyenek ott minimum egy teremtornán. Az éves Cellect Aréna Kupa előtt viszont ez lesz az egyetlen ilyen alkalom, amikor mindkét együttes megmérettetheti magát. A tavalyi szezonhoz képest eddig egy klub sem vállalta, hogy egy ilyen viadalt „fedél alá hozzon”.

„A rendezés ötletét a hiány adta” – mondta Gerda Lajos, a Gladiátorok elnöke. – „Nemcsak a Gladiators, de a Rhinos is tavaly sok aréna tornán vett részt, viszont idén télen még senki sem rendezett. Így a Hajdúszoboszlóval közösen létrehoztuk ezt a viadalt, ahova több ismert csapat is eljön. A Rhinos-zal már hosszú ideje jó kapcsolatot ápolunk, ami néhány éve a „Nagy emberek a kisemberekért” kezdeményezésükkel kezdődött. Azóta egymást segítjük, hiszen több hajdúszoboszlói játékos is játszik nálunk a nagypályás megmérettetéseken, illetve aréna tornáknál mi is kisegítjük őket emberekkel. Kölcsönösen kiegészítjük egymást!”

A Hajdúsági Aréna Kupán a házigazda Rhinos és Gladiators mellett a Berény-Sport Wolverines, az Eger Bulls, az Expendables, a MEAFC Lions, a Miskolc Renegades, valamint a Szeged Bats is indul. Ezek a csapatok garantálják majd az izgalmas és kiélezett mérkőzéseket Hajdúszoboszlón, a Városi Sportházban. A viadalt a nevéhez méltón aréna szabályokkal bonyolítják le. A csapatok 7 a 7 elleni meccseket játszanak egymással kézilabda méretű pályán. A résztvevő gárdákat két csoportba sorsolják, ahonnan a 2-2 legjobb bejut az elődöntőbe. A Gladiátorok tavaly eredményesen szerepeltek a teremtornákon. Négy megmérettetésen vettek részt és három érmet gyűjtöttek be (2 arany, 1 ezüst, egy 4. hely). A január 21-i eseményen is az arany lesz a cél.

„Számunkra ez egy remek felkészülési lehetőség a Cellect Aréna Kupára, ahol tavaly ezüstérmesek lettünk” – emelte ki Szűcs Botond, a Gladiators vezetőedzője. – „A srácoknak már nagyon hiányzik a ’tétmeccs szaga’ és az, hogy ütközhessenek. Van két hetünk felkészülni erre a tornára, ezalatt kiderül, hogy ki az a 23 játékos, akit nevezünk a megmérettetésre. Aki esetleg nem kerülne be, az sem csüggedhet, mert ők a Hajdúszoboszló csapatával indulnak. A célunk az, hogy megnyerjük a Kupát, ezt követően pedig a Cellectet is behúzzuk.”

A Hajdúsági Aréna Kupát január 21-én rendezik Hajdúszoboszlón, a Városi Sportházban (Rákóczi u. 44.). A megmérettetés 9 órakor kezdődik és előreláthatólag 18 óráig tart. A belépés ingyenes!

– Makranczi László –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA