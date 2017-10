Tennivalók az udvaron

Egyre többen szánják rá magukat, hogy parkosítsák az udvarukat, sziklakerttel, kerti tóval vagy csobogóval, évelő növényekkel, virágoskerttel, gyepszőnyeggel. A rossz idő beálltával, közeledtével azonban nem árt áttekinteni, milyen tennivalóink is akadnak egy ilyen portán.

“Kapcsoljuk ki a vízcsatlakozást, eresszük le a vizet!” Konkoly Andrea

Ültessünk árvácskát!

Az egynyári növények mostanra nagyrészt levirágoztak, tönkrementek, vagy ha nem, már akkor sem gyönyörködhetünk bennük sokáig.

– Ezeket nyugodtan távolítsuk el, a talajt pedig, ha nem is ássuk fel, de egy kicsit nem árt megmozgatni. Itt a nagyszerű alkalom, hogy árvácskát ültessünk, ha nem szeretnénk tavaszig várni a színes virágokkal. Ezek a kis virágok jól tűrik a hideget, a jó idő beálltával pedig új virágba borulnak. Az ideális idő, amikor árvácskát kell ültetnünk, akkor van, amikor a talaj hőmérséklete 7–18 fok közt van – mondja Konkoly Andrea dísznövénykertész, a Dr. Park vezetője.

Szintén ajánlja a felszabaduló helyre a krizantém ültetését, amely egyébként minimális téli gondozással évről évre megújulhat. Ügyeljünk rá, hogy a növényt jó vízelvezetésű talajba ültessük! Sok esetben nem a hideg jelenti a krizantém végét, hanem a gyökérzete körül kialakuló jég, ha olyan földbe ültetjük, amely összegyűjti és magában tartja a vizet.

A tavaszi hagymás gumós növények ültetésével sem késtünk még el, ilyenkor kerülhet a földbe a nárcisz, tulipán, kála, frézia, liliom, dália és egyéb hagymás, gumós növény, amelyekben tavasszal azonnal tudunk gyönyörködni.

– Ha a cserjék sárgulásnak indulnak, lehajlanak az ágaik, vagy öregedni kezdenek, akkor ideje visszavágni őket. A növény ugyanis ilyenkor visszaszívja nedveit a gyökereibe, ha nem vágjuk vissza, elhalhat. A bokrokat és cserjéket körülbelül a méretük negyedére kell visszavágni. A sövényeket utoljára ősszel kell visszavágni, hogy megelőzzük a korhadást a nedvesség felgyülemlése esetén. A lombos sövényeket csak annyira vágjuk vissza, hogy ne keletkezzenek lyukak, mivel ezek a tél során nem nőnek be, és a sövény csupasznak tűnik majd – magyarázza a szakember.

A már kopár, száraz ágvégeket viszont ne vágjuk vissza az orgonának, azáleának és egyéb, tavasszal virágzó bokornak, mert jövőre kevesebb virága lesz.

Víztelenítsünk!

– Kapcsoljuk ki a vízcsatlakozásokat, és eresszük le a vizet a csapokból és az öntözőeszközökből, nehogy kárt tegyen bennük a fagy! Szereljük le a tószivattyúkat, és szükség esetén telepítsünk jegesedésgátló szivattyút. A kerti tó fölé érdemes védőhálót kifeszíteni, azokat a növényeket, halakat, amelyek számára nem elég mély a víz a teleltetéshez, szintén vigyük védett, fagymentes helyre – hívja fel a figyelmet Konkoly Andrea.

Ellenőrizzük a fiatal fákat, hogy megfelelően meg legyenek támasztva vagy karózva. A karók meglazulhatnak, ami azt jelenti, hogy erős szél esetén a fa gyökerei szintén meglazulhatnak. Konkoly Andrea hozzáteszi: az ő elve, hogy úgy parkosítsuk a portánkat, hogy minimális munka legyen vele ősszel.

– Horváth Imre –

Díszkáposzta a kertben

A díszkáposzta levelével díszítő növény, az egyik utolsó, mely friss színt hoz a késő őszi kertünkbe. A hideg őszi napokon színesednek be nagy méretű, hullámos levelei fehér, lilás-rózsaszín, lila-piros, bordó színűre. A növény jól tűri a hideget (mínusz 10–15 fokig is). A fagyok beálltáig ne csak a földjét tartsuk nedvesen, vízpermettel nedvesítsük a leveleit is! Színtől függetlenül valamennyi fajta ehető, bár egyesek nyersen kissé kesernyés ízűek.

Ne feledjük, hogy ebben az időszakban a galambok élelem után kutatnak, úgyhogy jobb, ha a káposztákat hálóval leterítjük, hogy a galambokat távol tartsuk.

