Tenki Réka géppuskát ragadott

A négytagú Mörk együttes néhány éve tűnt fel a hazai undergroundban, melynek tagjai soul és funk alapokra épülő szabad szellemű zenét játszanak. Az október 31-én megjelenő kislemezükről a Doubt című dal egy abszurd videoklippel mutatkozott be, melyben Tenki Réka és Keresztes Tamás vállalta a főszerepet, Pajor Kristóf rendezésében. A kisfilmnek is beillő videoklipben szürreális események sorát vehetjük észre, például a férj megkeseredett figurája már az elején egy apró tököt talál a hajában, és egy gépfegyver is reflektorfénybe kerül a vacsora közben.

A forgatás

– Erőteljes főszereplőket kerestünk a kliphez, akik jól passzolnak egymáshoz, Réka és Tamás elsőként jött szóba. Szerencsére nekik is tetszettek az ötleteink, és igent mondtak a felkérésre. Ráadásul kiderült, ők ketten is nagyon szívesen dolgoznának együtt – mondta el a zenekar a Naplónak. A forgatás egy nap alatt zajlott Budapesten egy galériában, ahol leginkább roma művészek képei vannak kiállítva. – Ezek nagyon sokat hozzátettek a hangulathoz, a videóban is látható belőlük néhány – mondták. Azt is megtudtuk, hogy Réka nyitott és érdeklődő volt, közösen gondolkodott a fiúkkal, és mindent megtett, hogy a rendező ötleteit megvalósítsa.– Profi volt és intenzív. Megtisztelő, hogy együtt dolgozhattunk – dicsérték.

