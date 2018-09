Teniszező vagy orvos lesz a 15 éves tehetség

Hatéves korában ismerkedett meg a tenisszel Kőrösi Enikő, a most 15 éves tehetségnek volt honnan örökölnie a géneket, hiszen szülei is űzték ezt a sportot. Mint a legtöbben Debrecenben, ő is az egyetemi sporttelepre járt a kezdetekben, előbb a DTFSE, jelenleg pedig a DUSE-DEAC színeiben püföli a labdát.

A kezdetekkor még többen voltunk, de az évek folyamán sajnos lemorzsolódtak a többiek, mára gyakorlatilag páros partneremmel, Matkó Rékával maradtunk hírmondónak a cívisvárosban a korosztályomból”

– emlékszik vissza Enikő. – Édesapám, Kőrösi Zsolt mellett Máté Gábor és Tóth Lajos voltak a felkészítő edzőim, nekik nagyon sokat köszönhetek. A több évnyi gyakorlás után először kisebb versenyeken indultam, aztán tíz éves koromtól az országosokra is beneveztem, amelyek jól sikerültek, a legtöbbször dobogón végeztem. Csapatban Rékával pedig most nyertük meg a 16 évesek csapatbajnokságát.

Erőssége a páros

Enikő heti négyszer edz, emellett szabadidejében is szeretne minél többet teniszezni, olyankor előfordul, hogy napestig ütik a labdát a pályán. A fiatal abba a korba lépett, amikor el kell dőlnie, hogy lesz-e esélye a tehetségének megfelelő sportpályafutásra, vagy megmarad az ígéret szintjén. Enikő hozzáállásán semmi nem múlik, de a cívisvárosban jelenleg sajnos nem a legideálisabbak a feltételek, nagy szükség lenne egy valódi teniszcentrumra.

Fotó: Molnár Péter

– Főleg télen nem könnyű motiválni magamat, alig van fedett pálya, ami nehezíti a felkészülést, ebből a szempontból Budapesten sokkal jobbak a feltételek. Csapat- és egyéni edzéseink is vannak, fizikailag jól bírom a foglalkozásokat, mellette még kondizni is futja az erőmből. A pályán az erősségem a szerva és a hálójáték, valamint a páros meccsek. Csapatjátékosnak tartom magam, a páros partneremmel, Rékával a civil életben is jóban vagyunk, így a versenyeken is tudjuk egymást motiválni, illetve további fejlődésre sarkallni – meséli.

Svájci kedvenc

A Kőrösi család együtt nézi a nagy tenisztornákat, Enikő elmondása alapján ebből is rengeteget tanul technikailag, főleg nagy kedvence, Roger Federer mozdulatait lesi és tanulmányozza előszeretettel.

– Federer a kedvencem, számomra ő a number one. Próbálok tőle minél több mesterfogást ellesni, főleg a hálójátékát, de szeretném például hozzá hasonlóan én is egy kézzel ütni a fonákot. Természetesen a tenisz mellett a tanulást sem hanyagolom el, jelenleg kilencedikes vagyok az Ady gimnáziumban. A suliban mindig gratulálnak, ha értesülnek akár az újságból, akár az internetről az eredményeimről. Az orvosira készülök, a tenisz mellett az is nagyon érdekel.

Attól tartok, profi szinten nem fér meg a kettő egymás mellett – főleg úgy, hogy mostanában elkezdtem kézilabdázni is – tehát ez még a jövő zenéje.”

MSZ

