Templomok éjszakája Debrecenben

A Debreceni Református Kollégium Oratóriumába igen sok érdeklődő látogatott el szombat este. Dr. Gáborjáni Szabó Botond gyűjteményi igazgató köszöntötte őket, s úgy mondta, változatlan érdeklődést tapasztal a rendezvény iránt, a közel 4 kilométeres, 3 órás séta a belvárosban nem tartja vissza a lelkes templomlátogatókat. Szokás szerint két csoportot indítottak rövid időbeli csúsztatással, az egyházművészeti kiállítás megtekintése után. A sétán felkeresik a Kossuth utcai református templomot, a görögkatolikus templomot, a Szent Anna-székesegyházat, az evangélikus templomot, a Kistemplomot, a Pásti utcai zsinagógát és a Nagytemplomot.



Fotók: Matey István

Az egyes helyszíneken templomtörténettel és gyülekezeti lelkiséggel ismerkedhetnek a látogatók körülbelül negyed óra időintervallumban. Visszaérkezéskor, körülbelül 22 órakor a program koncerttel zárul a Nagytemplomban.

Minek köszönhető az érdeklődés?

Dr. Gáborjáni Szabó Botond elmondta, egy-egy templomi épület jóval több, mint épület. Szakrális célokkal jöttek létre, miközben sok energiát mozgattak meg. Minden résztvevőből, legyen az építő, hímző, festő, a szertartásokhoz szükséges tárgyak készítője, többletenergiát csiholt ki a feladat. Ezeknél az épületeknél az esztétikai minőség a funkció része. Sokatmondó az is, hogy bizonyos települések jelképe a templom, így van ez Debrecen esetében is, melynek logója a Nagytemplom. Gyakori helynévtípus is, ami azt is jelzi, hogy nagy közösségi erőfeszítéssel születtek. Életünk sok fordulata, számos közösségi alkalom helyszínei (például az Oratóriumban készítették elő a Habsburg-ház trónfosztását 1849-ben), ezért számtalanszor kifejeződik a templom felé érzett megbecsülésünk – emelte ki.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA