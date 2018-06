Teljeskörű felújítást végeznek a Macsi Balcsinál

Mint ahogy arról kedden beszámoltunk, a korábbi hírekkel ellentétben mégis megnyitja kapuit a Látóképi Tófürdő. A Tiszamenti Regionális Vízművekhez tartozó tavat és környezetét a társaság az utóbbi napokban felkészítette arra, hogy ismét biztonságos legyen a vendégek számára.

A Napló megkeresésére a TRV kifejtette, újraépítették az elhasználódott elektromos hálózatot, pótolták a hiányzó vizesblokk-részeket, valamint elvégezték a szükséges tisztasági festést is. Emellett felújították a gyerekjátékokat és a mászókákat is. A szakemberek rendbe tették a gyalogos útvonalakat, ezzel együtt kiegyenlítették az egyenetlen járólapok alatti területet is. A területrendezés már teljes mértékben elkészült, illetve a tó medrét is feltöltötték. Az elvégzett munkálatokon felül már csak a padok és egy balesetveszélyes kerítésrész felújítása, valamint a tófürdő előtti parkoló tereprendezése van hátra.

A tó vizét már megvizsgálták, az minden előírásnak megfelel, az eredmények alapján kiváló minősítéssel rendelkezik a Macsi Balcsi.

