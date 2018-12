Teljesítményfokozás: a tudomány segít

Az egyetem Sporttudományi Koordinációs Intézete (DE SKI) két éve indította el azt a programot a Pécsi Tudományegyetemmel és a Szegedi Tudományegyetemmel közösen, amelynek célja, hogy a legmodernebb teljesítménydiagnosztikai eszközöket a hazai versenysport szolgálatába állítsa.

– Azt tapasztaljuk, hogy hiába rendelkezünk már a legkorszerűbb eszközökkel, hazánkban még mindig a 20 éve változatlan teljesítménydiagnosztikai protokollt követik, mely sem sportág-, sem életkor-specifikus, legfőképpen nem tekint a sportoló szervezetére komplex rendszerként – hangsúlyozta Balogh László.

A DE SKI igazgatója kiemelte: Nagyjából az eddigi eljárás alapvetően egy terheléses vizsgálatot jelentett, ami olyan, mintha egy autónak csak a motorját vizsgálnánk. Viszont egy autónak számtalan más alkatrésze is befolyásolja a működését, ahogyan egy sportolónál is több dolog befolyásolhatja a teljesítményét a keringési rendszeren túl. Lehet jó motor és erős „kaszni”, ha az elektronika rossz, az autó leállhat, ahogyan az emberi szervezet esetében az idegrendszer is alapvetően meghatározza a teljesítményt, amit különböző sportpszichológiai, pszichomotoros és kognitív teszteken keresztül már szintén vizsgálni tudunk – ismertette a szakember.

Ezeket a teljesítménydiagnosztikai módszereket, illetve azok továbbfejlesztési lehetőségeit mutatták be, illetve vitatták meg a térség edzőivel a DE SKI keddi workshopján a Debreceni Egyetem Sportdiagnosztikai, Életmód- és Terápiás Központjában.

– Az a célunk, hogy a program végére a magyar sporttudomány és közvetve a hazai sportegészségügy számára, a konzorciumi partnerekkel közösen (Pécsi Tudományegyetem, Szegedi Tudományegyetem, Nemzeti Kézilabda Akadémia, Nemzeti Kosárlabda Akadémia) egy olyan új teljesítménydiagnosztikai protokollt nyújtsunk, amiben a sportolókat komplex módon, minden lehetséges teljesítmény-összetevőjét mérve, sportág-specifikusan egy összetett sportolói profilt tudunk kialakítania. Így a versenyző adott állapotának megfelelően állíthatják össze az edzők leghatékonyabb edzésmódszereket – összegezte Balogh László.

