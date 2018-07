Teljes gőzzel megy előre a Balmaz

A szerdai két edzőmérkőzést követően szombaton is két ízben lépett pályára a Balmazújváros. Reggel újra megmérkőzött a Budafokkal a hajdúsági együttes. Az első félidő szinte helyzetek nélküli játékot hozott, ha a vendégek gólját leszámítjuk. A második játékrész élvezhetőbb volt, itt pedig egy kapushiba eredményezett budafoki gólt. Összességében továbbra is a góllövéssel akadt gondja Horváth Ferencéknek. Nem úgy, mint a nap második mérkőzésén, ott ugyanis öt gólt is tudtak lőni a hajdú-bihariak. Erdei Carlo kezdte meg a gyártási folyamatot, ami a gólokat illeti. – Nehéz, mozgalmas, de színvonalas felkészülésen vagyunk túl, már nagyon várjuk a bajnoki rajtot, amikor is hazai közönség előtt játszhatunk, meg kell nyernünk mindenképp a Dorog elleni mérkőzést – vélekedett a Cigánd elleni meccsen két gólig jutó támadó.

Sikerélmények

Nem csak Erdei duplázott azonban a Borsod megyei csapat ellen, hanem Kamarás is. A két csatár nagyon érezte egymást, és a labdát a mérkőzésen, de az egész együttesről elmondható, hogy élvezte a futballt a nagy hőség ellenére is. A motiváció adott, volt egy sokgólos meccs, nincs más hátra, mint előre, ahogy ilyenkor mondani szokták. – Jól felkészültünk a szezonra, még össze kell szoknunk jobban, és akkor nem lehet gond. Egy motivált csapattal indulunk neki a bajnokságnak vasárnap, és ha ez minél tovább kitart, bármire képesek lehetünk – gondolt előre Erdei Carlo.

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Budafoki MTE 0–2 (0–1)

Balmazújváros, Edzőpálya, zárt kapuk mögött. Vezette: Szilágyi S.

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Szécsi G. (Zaha 46.) – Schmid M., Póti, Bora, Kóródi – Bíró Á., Bódis, Szabó B., Balázs R. – Harsányi, Bíró P. Vezetőedző: Horváth Ferenc

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő-Cigánd SE 5-0 (2-0)

Balmazújváros, Edzőpálya, zárt kapuk mögött. Vezette: Nagy N.

Balmaz Kamilla Gyógyfürdő: Verpecz – Szalai A. (Ignáth 76.), Papucsek, Jagodics B., Farkas N. – Ternován (Peres 64.), Peszmeg, Domokos B., Erdei – Berki, Kamarás Vezetőedző: Horváth Ferenc

Gólszerzők: Erdei (2), Kamarás (2), Berki

Mesterszemmel

Horváth Ferenc: – Ez a két meccs jelentette a végét az edzőmérkőzések sorának. Hasznosak voltak ezek is, a céljukat elérték. Jövő héttől pedig már a nyitófordulóra, és ellenfelünkre, a Dorogra koncentrálunk. Szeretnénk jól kezdeni a bajnokságot.

