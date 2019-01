Telítődik vízzel a talaj

Január első két hetének középhőmérséklete bő két fokkal maradt el az ilyenkor szokásostól. A Tiszántúl északi felében rendre hidegebb volt az országos átlagnál is: az időszakban gyakori északias-északnyugatias áramlási képre jellemző, hogy ez a térség kevésbé szeles, az enyhébb, óceáni levegő itt kevésbé fejti ki hatását, ugyanakkor az északkelet felől szivárgó kontinentális hideg légtömeg hatása domináns. Bár az év enyhe napokkal – plusz 3, plusz 5 fokos nappali hőmérsékletekkel és még fagymentes éjszakákkal – indult, de Vízkeresztre már mindenütt a hideg légtömeg jutott uralomra. A napi csúcsértékek ekkortól szinte mindvégig fagypont alatt alakultak, éjszakánként pedig mínusz 5 és mínusz 10°C közötti lehűlés volt jellemző. Egy-két derült, szélcsendes hajnalon azonban előfordult kifejezetten erős fagy is, többfelé mínusz 12 fok alá, egy-két helyen mínusz 15 fokig csökkent a hőmérséklet.

Tartós hótakaró

Hosszan tartó, zord idő nem alakult ki az elmúlt két hét során, a mérsékelten hideg napok optimális feltételeket biztosítottak a nyugalmi állapotban lévő növényeknek. Ugyancsak kedvező hír, hogy ismét bőségesen jutott a csapadékból a térségbe: területi átlagban 25 milliméter körüli mennyiség hullott 13 nap alatt, mely 5-10 milliméterrel meghaladja az időszak klímanormál összegét. A csapadék egyenletes térbeli és időbeli eloszlásban hullott, ráadásul ennek zöme ismét hó formájában ért talajt, s végre tartós hótakaró is kialakult. Január 5-e tájékától a megye teljes területét hóréteg borította, melynek vastagsága eleinte 4-5 centimétert tett ki, majd 10-12-e táján elérte a 10-15 centimétert.

Tizennegyedikétől ismét enyhébb napok köszöntöttek be, a hótakaró fogyatkozása mellett a csapadék átmenetileg ismét folyékony halmazállapotra váltott. Talajaink feltöltődése a fagyott felszín és a fokozatos olvadás miatt lassú volt, de épp ez jelentett védelmet a belvízfoltok megjelenésétől. A tömör, néhol jeges hóból csak fokozatosan jutott a nedvesség a felszíni 20-25 centiméteres rétegben amúgy is csaknem telített talajokba. Az 1 méter mélységű szelvény vízdeficitje így is jó ütemben csökkent, jelenleg mindenütt 80-100 milliméter alatti, egyes térségekben már az 50 millimétert sem éri el. Az előrejelzések szerint időjárásunk csapadékos jellege megmarad, így egyelőre okkal bizakodhatunk talajaink optimális szintre töltődésében a vegetáció kezdetére.

– Debreceni Egyetem, AKIT DTTI Agrometeorológiai és Agroökológiai Monitoring Központ –

