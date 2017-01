Téli tanácsok kutyatartóknak

Kiskutya és nagykutya, benti és kinti kutya, rövid és hosszú szőrű – nos ezen kategóriák alapján teleljünk háziállatainkkal – foglalta össze Rideg Ádám állatorvos.

– Jó kondicióban lévő, 30-40 kilogrammos, csupaszőr állatunknak bírnia kell a hideget, különösen, ha kint tartjuk. Legyen egy jól szigetelt faháza szélmentes helyen (az ajtaja is lehetőség szerint billenővel vagy függönnyel záródjon), ahová bekuckózhat, tegyünk alá puha rongyot, s ne fagyjon be előtte az ivóvíz. A 15 kilogramm alatti kedvencünk, különösen, ha rövid szőrű, és a lakásban él, jó, ha csak kutyaruhában hagyja el a házat néhány percre egy levegőzés, s a dolga elvégzése erejéig. Az elázott öltözéket ne hagyjuk rajtuk sokáig! – szól a tanács.

Elkóborolhat

A Vezér Állategészségügyi Centrum orvosa azt is kiemelte, hogy a kutyalábak állapotára is figyeljünk, nehogy fagyási sérülés történjen. Ha sózott járdán sétáltatjuk az ebet, akkor mossuk le a lábukat. Idősebb, ízületgyulladásos, esetleg krónikus beteg ebnek télen mindig romlik az állapota – tudtuk meg. A télre is igaz, hogy ne hagyjunk állatot az autóban: most kihűlhetnek a hidegben. Sőt, szokásos portyájukról hazafelé, a pár centis hóban akár el is veszíthetik a haza vezető utat, ezért is nagyon fontos a chip, nyakörv (elérhetőséggel) megléte. Arra is figyeljünk, amikor az ablakmosó-folyadékot töltjük az autóba, hogy az állatok felnyalhatják a fagyállót, szeretik az ízét ugyanis – figyelmeztet az állatorvos. Bár a macskákra nem jellemző, hogy pórázon vezetjük őket, sokat viszont az udvaron tartanak, ezért a kinti, védett szállás megléte számokra is fontos.

