Téli színek a kiskertben

Kreatívnak kell lennünk, hogy a kert télen se legyen sivár és kopár, hogy egy kis színt tudjunk bele vinni. A legjobb módja, ha a díszcserjék közül választunk olyanokat, melyek télire színes bogyókat hoznak. Nemcsak színnel, hanem rengeteg madárral is meg fognak örvendeztetni minket. Következzen néhány ajánlat.

Madárbirs és díszalma

Kínai lilabogyó: felfele törő, 1,5-2 méter magasra növő cserje. Kihajtáskor levelei bronzosak, majd nyárra bezöldülnek. Nyár közepén örvökben liláskék virágokat hoz. A levelek ősszel rózsaszín-piros árnyalatúvá válnak, a virágokból pedig előbb zöld, majd októberre liláskék bogyók fejlődnek, melyek lombhullás után is a vesszőn maradnak. Jól alkalmazkodó növény, de a szárazabb talajt kedveli. Fiatalon fagyérzékeny, ezért télire a tövét takarni kell. Napfényes, meleg helyre ültessük és tavasztól őszig rendszeresen tápoldatozzuk. A beporzáshoz 2-3 tőre van szükség.

Madárbirs: örökzöld és lombhullató fajtája is van, némelyik bokros növekedésű, de van talajtakaró is közöttük. Több, magasabb díszcserjékkel vagy fákkal a hátterében nagyon szép beültetéseket hozhatunk létre. Lassú növekedésű, ezért kisebb kertekbe is telepíthető. Levelei mellett a virágaival és terméseivel is díszítő növény a kert változó színfoltja lehet. Levelei sötétzöldek, így évelőkertek háttérnövényének is használható. Virágainak színe fehér. A nyári hónapokban virágzik. Termésének színe piros. A talaj kémhatásával szemben nem támaszt túl nagy igényeket. Jó szárazságtűrő, de az ültetési évben érdemes a hosszan tartó száraz időszakban öntözni. A kert napos, vagy félárnyékos részére ültessük. Lombhullató.

Díszalma: többféle változatával találkozhatunk az árudákban. Kisebb kertekben a szomorúra oltott, csüngő fajtát válasszuk, a kis helyigénye miatt. Nagy értékük, hogy virágukkal és termésükkel egyaránt díszítenek, sőt színes lombú fajták is vannak közöttük.

Piros díszalma: piros virágával és őszi piros terméstömegével kettős díszt adó faj. Széles termetű, alacsony fa vagy bokor. Levelei kihajtáskor pirosak, gyakran nyáron is pirosas-zöldek. Hajtásai, vesszői barnásvörösek, virágai a többi díszalmáéhoz hasonlóan április végén-május elején nyílnak. Jókora cseresznye nagyságú, piros almácskái sokáig, gyakran december közepéig a növényen maradnak.

– Gazigazító –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA