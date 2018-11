Teleszkópos targoncák a JCB-től

A 2,5 tonnás emelési kapacitású a legkisebb ezek közül, ami JCB TLT25 néven került be a köztudatba. Ez alapjában véve egyben homlokvillás targonca, ami magában ötvözi a teleszkópos targoncák minden pozitív tulajdonságát. Ahogy említettük, 2,5 tonnás terheket is képes 4 méteres magasságban egyensúlyozni, míg a teleszkópnak hála 1,4 tonnát tud 2 méteres távolságba kinyúlva megtartani. Éppen emiatt közkedvelt, hiszen ennek a tulajdonságának hála egy teherautó minden végébe a legnagyobb hatékonysággal képes pakolni. A teleszkópos targonca tulajdonságainak hála, képes az egy odalas rakodásra, ami jelentős idő és üzemeltetési költség megtakarítását eredményezi. Rendkívül hatékony, mivel kellően sokoldalú, így további munkagépek beszerzését teszi feleslegessé. A kezelő kényelme ebben az esetben is elsődleges szempont, hasonlóan a többi JCB munkagéphez. A vezérlőszervek minden szögből pontosan kézre esnek, továbbá a kijelzők is a termelékenységet szolgálják azzal, hogy minden irányból, bármely napszakban és fényviszonyok mellett tökéletesen láthatóak. Attól függően, hogy hol és milyen körülmények közt kívánjuk használni, többféle kabinkialakítással elérhető a TLT25.

A kiláthatóság is első osztályú, főleg, mivel a gém oldalt helyezkedik el, így ahhoz sem kell alkalmazkodni. A többi JCB munkagéphez hasonlóan a ki- és beszállás a széles fellépőknek hála teljességgel a biztonság jegyében készült. 2 méteres kinyúlási kapacitás: 1275/1400 kg. Maximális emelési kapacitás: 2500 kg, maximális emelési magasság: 4 méter.

A JCB TLT30-as munkagép akár 5380 kilogramm önsúlyú, ellensúlyos ipari targonca, ami roppant sokszínű. A termelékenységet szem előtt tartva, választhatóak dízel és gázüzemű motorral, valamint magas emelésű kivitelben és 4 kerék meghajtással egyaránt. Ez a gép annyiban tér el a TLT25-től, hogy inkább ipari területre tervezték, mivel egy roppant strapabíró, nagy teljesítményű targonca, amit akár hulladékkezelésre is használhatnak. A poros és zord munkakörnyezetben való munka esetére számos opció áll a rendelkezésünkre, mint az extra erős alváz, a plusz védőelemek, a tűzoltókészülék és még számos lehetőség.

2 méteres kinyúlási kapacitás: 2000 kg. A maximális emelési kapacitás 3000 kg, a maximális emelési magasság pedig 5,15 méter

Végül pedig a JCB TLT35, ami a termékcsalád legerősebb és legkiemelkedőbb tagja. A felszereltségétől függően 5100 és 5500 kilogramm között mozog a súlya. Nagy előnye, hogy közel 30 másodperc alatt végezhető el a vezetőfülkéből a szerelékcserét, amihez a JCB Changezee nyújt hatékony segítséget. A TLT30-hoz hasonlóan a 35-ös is alkalmazható hulladék újrahasznosítási feladatok elvégzésére. Természetesen ennél a gépnél is kérhetőek a fent már említett készletvariációk. 2 méteres kinyúlási kapacitás: 2400 kg. Maximális emelési kapacitás: 3500 kg. Maximális emelési magasság: 4,4 méter.

