Télen is előnyös lehet a szabadtéri sportolás

– Télen sem kell a szabadtéri mozgást elhanyagolni, bár bizonyos feltételeket figyelembe kell venni – mondta a Naplónak dr. Szilasi Mária, a Debreceni Egyetem Tüdőgyógyászati Klinikájának igazgatója. – Mínusz tíz fok alatt például nem érdemes kint sportolni. A hideg miatt lassabban melegednek be az izmok, így érdemes a fokozatosság elvét követni. Kerékpározás során elsősorban az ízületeket, főleg a térdet kell védeni. Réteges öltözködés ajánlott: az alsó réteg a nedvet szívja fel, a középső gyapjú vagy polár, a külső pedig vízhatlan legyen. Fontos a meleg lábbeli, a sapka, kesztyű és sál használata. Nem szabad túl sem öltözni, ugyanis ilyen esetben könnyebben megfázhat az ember. A folyadékpótlásra is kellő figyelmet kell szentelni, hiszen a hűvös időjárás ellenére elengedhetetlen a folyadék bevitele a szervezetbe. Hasznos a téli testedzés, mivel javítja az életminőségünket, a stresszhatást csökkenti, kitisztul a fejünk, jobb lesz a közérzetünk, valamint segít az ünnepek alatt felszedett kilók leadásában. Magyar emberek tíz-húsz százaléka depressziós, nekik is jótékony lehet a sport.

Rengeteg kockázat

A kemény mínuszok mellett a szennyezett levegőben végzett mozgás ugyancsak kártékony hatással lehet a szervezetre. – A szmog az egészséges emberekre is veszélyes, hiszen irritatív jellegű panaszokat okozhat. Károsítja a nyálkahártyánkat, áteresztőbbé válik és könnyebben meg tudnak telepedni különböző vírusok és baktériumok. Gyulladásos megbetegedést okoz, a betegek köhögnek, köpetük van, nehéz légzés is jelentkezhet. Azok, akik krónikus betegségben szenvednek – különösen a COPD-s (krónikus légúti megbetegedés) betegekre gondolok – náluk a panaszok fokozódnak. A tüdőgyulladás kialakulásának esélyét is megnöveli, az asztmás betegek gondjai fokozódnak. Vannak bizonyos védőmaszkok, amelyek kifejezetten hatékonyak, ám használatuk nem túl gyakori. Ha szennyezett a levegő, még az egészségeseknek sem ajánlom, hogy sok időt sportoljanak a szabadban. Olyan helyeken érdemes mozogni, ahol kevésbé szennyezett a levegő, nem a város központjában, ahol a kipufogógázok koncentrációja magas, hanem Debrecenben például a Nagyerdőn. Emellett ha van rá lehetőség, akkor hegyvidékekre kellene utazni, ahol tisztább a levegő – tanácsolta dr. Szilasi Mária.

HBN–BÁ

