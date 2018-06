Telekhez, lakáshoz segítik a nánási ifjakat

A város elfogadott lakáskoncepciójában szerepel, hogy kérelem alapján júliustól ismét lehet igényelni az első lakáshoz jutók vissza nem térítendő, 500 ezer forint összegű támogatását.

Közművesített telkek

– Hajdúnánás mindig is kereste a helyi fiatal családok lakhatása, letelepedése támogatásának lehetőségét – mondta a település polgármestere. Szólláth Tibor kiemelte: néhány napon belül 16 fiatal pár költözhet be a mai kor elvárásainak megfelelő színvonalú Fecskeházba. Terveik szerint ősszel újabb 16 ifjú pár juthat hasonló módon lakáshoz. A fecskeház program kialakításánál az elsődleges cél, hogy az önálló életet most kezdőkön segítsenek. Ők ezekben a társasházakban bérelhetnek lakást, majd egy előtakarékossági szerződést vállalva tovább léphetnek egy saját, vagy nagyobb otthonba.

– Mindemellett fiataljaink számára ettől az évtől kezdve újra lehetőség nyílik, hogy igénybe vegyék az első lakáshoz jutók támogatását, amely félmillió forint segítséget jelent építkezőknek, lakás vásárlóknak – tette hozzá polgármester.

A Nyúl utcán és környékén lévő 29 darab önkormányzati tulajdonú telken a hajdúsági hagyományokra jellemző lakóépületek épülnek, ezek adják a városrész arculatát.

Annak érdekében, hogy a fiatal családok, építkezni vágyók lakáshoz jutását segítsék, illetve támogassák a fiatalság helyben maradását, a telkeket egységesen 1 millió forint+áfa áron értékesíti az önkormányzat.

A telkek közül már tizenhárom közművesített, tizenhatnak pedig a következő időszakban tervezi az alapvető infrastruktúra kiépítését a város. További előnyt jelent a telekvásárlóknak, hogy az összeg már tartalmazza az önkormányzat által biztosított bejelentési tervdokumentáció díját is.

Szólláth Tibor kiemelte, hogy a nehezebb pénzügyi helyzetben lévőknek lehetőségük van használt, elsősorban kedvező vételárú önkormányzati tulajdonú ingatlanok vásárlására is.

– Harsányi Zsolt –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA