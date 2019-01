„Telefánkészülék” az égbe

Nem feltétlenül szükséges képzőművészeti kiállításra ellátogatni ahhoz, hogy remek térinstallációban gyönyörködhessünk…

Elképzelni sem egyszerű, kivel akart kapcsolatba lépni a Böszörményi út és a Görgey utca közötti parkban pénteken lencsevégre kapott „mű” „alkotója” – vagyis az, aki föllendítette a nyugalmazott Matáv-készüléket az egyik fára –, de nemigen érhette el célját (alighanem sokáig foglalt lehetett a vonal).

Az illető ugyanis megmérgesedhetett, s némi „dolog elleni erőszakot” is alkalmazott a „telefánkészülék” kézibeszélőjén. Ha mást nem is, azt mindenképpen sikerült elérnie, hogy elmondhatja: a cívisvárosban immár a távközlési ágazatban is fellendülés tapasztalható…

Egy biztos: ezen a telefonon senki sem fog lógni többet – hiszen most már maga a telefon lóg. A sors pikáns iróniája, hogy mindez azon a fán történt, amelynek tövében – mint azt január 7-én közzétett fotónkon bemutattuk – hónapok óta ott hever egy lehasadt, termetes ág.

FGY

