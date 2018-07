Tehetséggondozásra és felújításra is van pénz

A Bolyai János Általános Iskola és a Hajdú-Bihar Megyei Általános Iskola és Kollégium Lóverseny utcai telephelye kiemelkedően nagy értékű felújításban részesül – tudtuk meg Pappné Gyulai Katalintól, a Debreceni Tankerületi Központ igazgatójától. Tőle tudjuk, hogy a a Tóth Árpád Gimnázium épülete is megszépül.

A tankerületvezető válaszából az is kiderült, hogy a Debreceni Tankerületi Központ nagy értékű támogatást nyert egy pályázaton. Ezek egy része segíti a szakmai programok megvalósulását. Közéjük tartozik a Szoboszlói Úti Általános Iskola tehetséggondozó programja és angol nyelvi versenyének megrendezése. Ugyancsak jelentősebb összeget kap a megyei pedagógiai szakszolgálat „A debreceni példa” elnevezésű komplex tehetséggondozó programja, illetve a „Lámpák gyúltak bennem” címmel rendezendő megyei konferencia. A tankerületi központ iskola buszok beruházását is kilátásba helyezte. A kitűzött rekonstrukciók még a héten elkezdődnek és várhatóan a tanév kezdetéig be is fejeződnek.

GYT

