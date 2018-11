(T)együnk időben a téli betegségek ellen!

Szerencsére most még bőven akad friss termés a piacokon, melyekkel érdemes feltölteni vitaminraktárainkat, ha a hűvös időben is szeretnénk egészségesek maradni – ajánlja a Házipatika.com. A nyárhoz hasonlóan ősszel is zöldségek és gyümölcsök gazdag választékát kínálják a termelők. Szervezetünket bőségesen feltölthetjük a szükséges vitaminok és ásványi anyagok összességével, melyek jó szolgálatot tesznek a szűkülő, téli kínálat idejére is.

Ősszel is válogathatunk

A gyümölcsök magas rosttartalmukkal javítják az emésztőrendszer működését, megkötik a káros bomlástermékeket és csökkentik az éhségérzetet. Magas anti­oxidáns vegyületeiknek és vitaminjaiknak kiváló immun­erősítő hatásuk köszönhető, míg ásványi anyagaik révén a szervezet sav-bázis egyensúlyát tartják fenn, és résztvevői bizonyos anyagcsere-folyamatoknak. A bennük lévő szénhidrátok gyorsan felszívódnak, jól hasznosulnak, ezért hirtelen megterhelésnél előnyös lehet a fogyasztásuk. Más cukorforrásokkal ellentétben nem okoznak szomjúságérzetet. Magas folyadéktartalmuk lassabban szívódik fel, mint a víz, így kisebb terhet ró a vesékre. A lédús gyümölcsök közül ősszel elérhető az alma, a körte, a szilva, a szőlő, a szeder és az áfonya.

A zöldségfélék élettani hatása a gyümölcsökéhez hasonló. Bővelkednek vitaminokban, ásványi anyagokban, antioxidáns vegyületekben, enzimekben, rostban. Alacsony kalóriatartalmukkal a fogyni kívánók étrendjének bázisát képezik. Ősszel is elérhető a kabakosok közül a tök, a cukkini, a sütőtök, a csucsorfélék közül paradicsom és a paprika, a káposztafélék közül a fejes káposzta, a vöröskáposzta, a kelkáposzta, a karfiol és a brokkoli. A kínálat viszont ennél is sokkal bővebb, hisz ilyenkor teremnek a gyökérzöldségek, a hagymafélék és a hüvelyesek is.

HBN

Waldorf saláta

Számos recept létezik az említettek felhasználásával. A Waldorf saláta valódi vitaminbomba. Elkészítéséhez két főre daraboljunk fel 1 almát és csepegtessük le citromlével a barnulás ellen, keverjük össze 1 feldarabolt szálzellerrel, 4 dkg dióbéllel, majd az egészet forgassuk 5 dkg majonéz, egy kávéskanál cukor, egy csipet só és kevés bors keverékébe.

