Tegyünk helyre néhány dolgot a légkondival kapcsolatban

A forróságban többektől hallani, hogy nem bírják a klímázást. Egyesek tüsszögnek, másoknak fájnak az ízületeik, megint mások egyszerűen fáznak, és pulóvert vesznek fel a mesterségesen lehűtött helyiségekben. Szakembereket arról kérdeztünk, hogyan lehet jól használni a hűtőberendezést.

Személyiségfüggő túlhűtöttség

Tar Gábor, a debreceni TG Klíma Kft. munkatársa kifejtette: tapasztalatai szerint személyiségfüggő, hogy ki mit tart túl hűvösnek.

Gyakran találkozom olyan emberekkel, akik még a be sem kapcsolt klímától is félnek, pszichés alapon. A másik szélsőség az, amikor már áprilisban 18 fokra állítják, és egész nyáron ezen a hőfokon használják a készüléket”

– fogalmazott a szerelő.

Úgy vélte, hogy az ideális hőmérséklet meghatározása mindig attól függ, hogy hol használják a berendezést. Vagyis egy irodában, üzletben, hálószobában például elég 26 fokot tartani, míg egy élelmiszerraktárban ennél nyilván jóval hűvösebbre van szükség. Buszokon, villamosokon 24-26 fok lenne az ideális, bár ezt a gyakori ajtónyitások miatt nehéz jól beállítani.

Szerinte nem érdemes egész nap a klímát használni, elég 5-6 óra folyamatos működtetés. Tar Gábor nem tartja jó ötletnek, hogy amíg nem vagyunk otthon, menjen a klíma, mert ha jó a készülék, a hazaérkezésünktől számított öt percen belül már érezhető annak kedvező hatása. A klímaberendezés folyamatos üzemeltetése ráadásul pénzügyileg sem kifizetődő – vélekedett.

A szellőztetést nem feledni

Ilyen nagy melegben a klímának alapvetően jótékony hatása van az emberi szervezetre, de oda kell figyelni a veszélyeire, a helyes használatára”

– jelentette ki dr. Szilasi Mária egyetemi tanár, tüdőgyógyász, klinikai immunológus, allergológus. A veszélyek között említette, hogy a túlságosan lehűtött helyiségekben (főleg a gép légáramlatában) meg lehet fázni, erősödhetnek az ízületi fájdalmak, arcüreggyulladás alakulhat ki, fokozódhatnak a krónikus betegségek tünetei. A nem megfelelően tisztított légkondicionálókban számos, elsősorban gyulladásos megbetegedést előidéző baktérium, gomba szaporodhat el. A legionella baktérium is terjedhet ilyen módon, amely normál esetekben enyhébb lefolyású testi problémát okoz, de kivételesen akár halálos kimenetelű betegséget is eredményezhet. A szakember arra is felhívta a figyelmet, hogy a légkondi szárítja a levegőt, aminek hatására az emberek légútja is kiszáradhat, az pedig remek „táptalajt” biztosít a kórokozóknak.

Dr. Szilasi Mária szerint ugyanakkor egy kellemesre hűtött helyiségben jobb a köz­érzetünk, javul a koncentrálóképességünk, a szív- és légúti betegeknek is kedvezőbb lehet az alacsonyabb hőmérséklet. A korszerű szerkezetekbe ráadásul pollenszűrőt is be lehet tenni, ami az allergiásoknak sokat segít. – Ugyanakkor a rendszeres szellőztetésről, a friss levegő beengedéséről ilyen esetben sem szabad megfeledkezni – emelte ki. Hangsúlyozta, a légkondicionálót helyesen úgy kell beállítani, hogy a kinti hőmérséklethez képest csak 5-6 fokkal legyen kevesebb odabent.

– Orosz Csaba –

