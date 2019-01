Te mit titkolsz?

A szilveszter elég sarkalatos pont az emberek életében, lehet ünnepelni az új évet, és nem törődni vele, „ez is egy nap, mint a többi” mondattal elintézve. Egy biztos, végre érdemes magyar filmre is mozijegyet váltani; egyszerre szórakoztat és gondolkodtat el a párkapcsolatról a BÚÉK. Gyanakvó és féltékeny pároknak a film nem feltétlenül ajánlott. Miért nem? A történet egy baráti társaság szilveszteri közös vacsoráját mutatja be. Az asztalnál egy házaspár, egy jegyespár, egy elvált, egy (férfi) barát és egy testvér ül, akik évtizedek óta ismerik egymást. Vagy mégsem? Úgy döntenek, hogy egy játékkal fűszerezik meg a bulit: egész este mind a heten úgy telefonálnak és írnak vagy fogadnak üzeneteket a mobiljukon, hogy a többiek is láthassák, hallhassák azokat. Viszont kiderül, nem minden arany, ami fénylik, és mindenki titkol, illetve hazudik valamit, akár a párjának vagy a saját testvérének. A szereplőkön érezni lehet a feszültséget, és sejteni, kinek van valami a füle mögött, de szépen lassan mindenkinél kiforr a turpisság.

A történet pikantériája, hogy a kicsivel több mint másfél órás filmnek a 90 százaléka egy nagyjából 90 négyzetméteres lakásban játszódik, de nem hiányzik belőle a többi helyszín sem, a jól megoldott kamerabeállásoknak köszönhetően. A mozit színesíti a karakterek játéka, nem véletlen, hiszen Szávai Viktória, Bata Éva és Törőcsik Franciska erősíti a női vonalat, míg a férfiszerepeket Mészáros Béla, Hevér Gábor, Lengyel Tamás és Elek Ferenc játssza.

Humoros, klisékkel tarkított és kevésbé izgalmas magyar filmet hozott össze a nagy sikerű Csak szex és más semmi című magyar vígjáték rendezője, Goda Krisztina. Az viszont „ijesztő” a történetben, hogy a film végén az ember akaratán kívül is eljátszik a gondolattal: a párja telefonja vajon mit rejt?

Nagy Dóra

