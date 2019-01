Te kit választanál?

Hatodik éve szervezi meg a Playboy, a Man of the Year című neves díjátadóját, ahol Magyarország legmeghatározóbb egyéniségeit közönségszavazatok alapján díjazza a népszerű magazin. A márka öt férfi kategóriában sorakoztatja fel jelöltjeit, ám a nőkről sem feledkezett meg az újság és a leginspirálóbb nőkre a Múzsa kategóriában szavazhat a közönség. A Man of the Year díjátadó célja, hogy olyan férfi és nő ideálokat díjazzon, akiknek nemcsak stílusa, de munkássága és teljesítménye is kiemelkedő, valamint a szakmai sikereik mellett a társadalmi érzékenység is fontos számukra. Az „Ikon” kategóriában két megyei kötődésű alkotóra is szavazhatunk: a Jászai Mari-díjas hajdúnánási születésű Csuja Imre és a Tankcsapda frontembere a debreceni Lukács Laci is várja voksokat április elsejéig.

Érdemi jelöltek

Lukács Laci, a legnépszerűbb hazai rock zenekar, a debreceni Tankcsapda frontembereként Artisjus és Emerton díjas szövegíró. Idén pedig a banda fennállásának 30. évfordulóját ünnepli a magyar könnyűzenei piacon, illetve évek óta töretlen népszerűségnek örvend a zenéjük itthon és külföldön is. Csuja Imre Jászai Mari-díjas színművész, érdemes és kiváló művész, 2004 óta az Örkény István Színház művésze. Számtalan filmben hallhatjuk viszont mélytónusú hangszínét, illetve a mozivásznon is kiválóan hozza karaktereit, legutóbb a Valami Amerika 3. című magyar vígjátékban láthatták a filmek szerelmesei.

