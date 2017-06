Távhűtés a kánikulában?

A mostanában tapasztalható forró kánikulai napokon, a telente távfűtésre használt radiátorokat, csőrendszert alkalmassá lehetne-e tenni távhűtésre? – kérdeztük Kovács Zsolttól, a Debreceni Hőszolgáltató Zrt. szolgáltatási igazgatójától. A szakember gyorsan véget vetett reménykedésünknek. Elmondta: az épületek túlnyomó többségében – ahol a tervezésnél nem merült fel hűtési igény, így azok gépészeti rendszereit nem tették erre alkalmassá – a központi hűtés nem valósítható meg átalakítások nélkül. Egy ilyen utólagos átalakítás hűtő-fűtő rendszerűre igencsak költséges, ezért nem túl gyakori, és elsősorban a lakóépülettől eltérő funkciójú épületekben alkalmazzák. Azokban a házakban, amelyekben a rendszer alkalmas a hűtésre is, a hőközpont mintájára vagy saját hűtőközpontot kell kialakítani, vagy csatlakozni lehet egy távhűtési hálózatra.

Élen járó cívisváros

Kovács Zsolt tájékoztatása szerint az utóbbi években épülő lakó- és egyéb rendeltetésű épületekben már sorra alkalmazzák a fűteni és hűteni is tudó berendezéseket. A hűtőközpontok hajtó energiája villamos energia, vagy távhő lehet. Debrecenben az országban elsőként már 2006-tól elkezdődött a távhő hűtési célú hasznosítása. Először a Kölcsey Központ távhűtési központja készült el, 2007 augusztusától pedig az orvoscentrum kardiológiai központja kapcsolódott be. 2008 májusától a nagypiac és az irodaház épülete, 2009 tavaszától pedig a Fórum is igénybe veszi a szolgáltatást.

Távhűtés hiányában

Mit tehetnek, akiknél a feltételek nincsenek biztosítva, és az erre való áttérés sem lehetséges? – A hűtést nem pótolja, de a helyiségek túlmelegedését csökkenti az épületek homlokzati hőszigetelése, az ajtók, ablakok árnyékolása. Hasznos lehet az éjszakai szellőztetés is. Ha ezek nem elegendők, akkor lakásonként, esetleg épületrészenként klímaberendezések szereltethetők fel, melyek kültéri egységének elhelyezéséről előzetesen tájékozódni kell – fűzte hozzá Kovács Zsolt.

