Tavaszváró az iskolába készülődés jegyében

Ebben az évben is megrendezte a helyi Szent János Katolikus Általános Iskola a már hagyománynak számító tavaszváró ünnepséget a napokban. A rendezvényen a nagycsoportos óvodásoknak mutatják be az iskolát, az iskola szokásait és a leendő osztályfőnökeiket. Az óvodás lurkók a rendezvény első felében egy interaktív kérdezz-felelekben vettek részt, és megtekinthették az iskolás gyerekek produkcióit, amiben szerepeltek alsós és felsős diákok egyaránt. Tánccal, énekkel és hangszeres bemutatóval is kedveskedtek a diákok. A rendezvény második felében a leendő iskolások a leendő osztályfőnökeikkel egy közlekedési bemutatón voltak. Ezután pedig barkácsoltak és megismerkedtek a majdani tanáraikkal. A kicsiket a szüleik is elkísérhették, és részt vehettek a kézműves foglalkozáson, mi több, segíthettek is nekik. Emellett a szülők beszélgethettek a tanárokkal. Begyűjthették az iskolakezdéshez szükséges legfontosabb információkat. Megbizonyosodhattak arról, hogy gyermekük a legjobb helyre fog kerülni a szeptemberben induló tanévben.

– Bódi Viktor –

VISSZA A KEZDŐOLDALRA