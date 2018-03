Tavaszi divat

Hogy mi az, amiben idén tavasszal igazán menők lehetünk? Mutatunk néhány tippet és alternatívát, amelyeket feltétlenül szerezz be, ha betérsz a Debrecen Plazába.

Szoknya

Idén tavasszal a szoknya lehet mini, hosszú, de akár midi is. Anyagát tekintve szinte bármi szóba jöhet, amit szeretünk. Jacquard – szövet éppen úgy, mint a klasszikus farmerszoknya, tüll, pamut, de akár bőr vagy műbőr is. Ami a sziluettet illeti, választhatjuk a bő szoknyát, fodrokkal díszítve, szűk szoknyát, plisszírozottat vagy asszimetrikusat, bármelyiket is viseled, trendi lehetsz benne. Idén tavasszal nem ritka a különböző anyagok és minták kombinációja, de a citromsárga is domináns lesz az öltözködésben. Legyünk bátrak, pöttyös a kockással, virágminta a csíkossal, most vidáman megfér. Számos színes és trendi darabot találhatsz a Takko-ban, így a saját stílusodra formálhatod az adott szoknyát.

Nadrág

Ami a tavaszi nadrágdivatot illeti, itt is éppen olyan széles a kínálat, mint a szoknyák terén. Aki még nem barátkozott meg a bokát szabadon hagyó fazonnal, azoknak továbbra is a hosszabb darabok választása ajánlott. Aki viszont szereti, ha hangsúlyos a bokája és a cipője, rengeteg modell közül válogathat. Az egészen szűk, skinny fazon kiemeli az alakot, de most a bővebb változat is megtalálható Jeans Store üzletünk polcain. És ha még ez sem elég, akkor tovább lehet menni, választani rojtokkal, gyöngyökkel díszített fazont. Anyagát tekintve pedig szintén széles a kínálat. Nem csak farmerből találunk elképesztő választékot, de a szövet és vászonnadrágok között is rengeteg kiváló darabra lelhetünk.

Ing, blúz

Ingek, blúzok terén most hódít a virág és a népi motívum, de a tavalyi fellángolás után folytatódik a gyöngy őrület. A romantikus lányok most rengeteg fodorral és szalaggal díszített blúz közül válogathatnak, de egy egyszerűbb darabot is igazán fel tud dobni egy szép csipkebetét. A minta a felső ruházatnál is lehet egyszerű, letisztult, de nem ijedjünk meg, ha az anyagok vagy minták merész kombinációjával találkozunk. Madonna üzletünkben számos nőies és trendi darabra lelhetsz, amelyekben elegánsan jelenhetsz meg, legyen szó bármilyen alkalomról

Lábbeli

A lábbeli öltözetünk stílusának egyik meghatározó darabja. A magas sarok optikailag jó választás lehet, de azoknak sem kell lemondaniuk a csinos megjelenésről, akiknek a lába nem bírja a magas sarkakat. A közepes méretű, sőt a törpe sarok is beépíthető öltözetünkbe. Ha laposat választunk, akkor is találhatunk sportos és elegáns, a business looknak megfelelő darabot. Természetesen a cipőnél is nagy népszerűségnek örvend a gyöngy díszítés, bárhová tekintünk ezt idén nem ússzuk meg. A Devergoban nem csak magassarkúk között válogathatunk, a sportosabb vonalt kedvelők itt találhatják meg kedvencüket.

