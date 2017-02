Tavaly projektorokat vett Hajdúdorog, az idén buszt szeretnének

A város Szent Bazil görögkatolikus középiskola Görögkatolikus Középiskoláért Alapítványa szervezte a jótékony célú zenés-táncos összejövetelt. Az esemény szép példája az önkormányzat, a városban működő intézmények és a görögkatolikus fenntartású oktatási intézmények együttműködésének. Most például az intézmények bútorzattal támogatták a rendezvényt.

– Huszonöt éves az iskolánk, és mindig intézményi keretek között rendeztük a bálunkat. Két éve a rendezvényünk iránt szélesebb körben is igény mutatkozott. Most a bálunkban több mint hatszázan vagyunk, és ez nem rossz arány egy kilencezer lakosú városban – mondta Szilágyi Gábor iskolaigazgató a szombati jótékonysági összejövetelen.

Az intézményvezető hozzátette, hogy az országos, sőt határon túli beiskolázású, a görögkatolikus szellemiséget követő és továbbadó, gimnáziummal, szakgimnáziummal és kollégiummal rendelkező középiskola fontos a kisvárosnak, az itt élőknek. A műsort az iskola diákjai adják, de minden alkalommal van sztárvendég is. Idén Nagy Feró lépett föl. – A bál bevételéből az iskolánkat infrastrukturálisan fejlesztjük – folytatta Szilágyi Gábor. – Tavaly projektorokkal láttuk el a tantermeket, az idén buszt szeretnénk vásárolni. Borsodból, Szabolcsból, az ország egész területéről és Kárpátaljáról is vannak diákjaink, az ő utaztatásukat szeretnénk megkönnyíteni, illetve a szakképzésben részt vevő gyerekeket a gyakorlati helyekre szállítani a járművel.

Közösségformáló események

Szilágyi Gábort az iskola külső kapcsolatairól is kérdeztük. – A Kárpátalján lévő Karácsfalva ugyancsak görögkatolikus Sztojka Sándor Líceumával van testvérintézményi kapcsolatunk, igen komoly sport- és művészeti tartalommal. Évente két-három alkalommal látogatjuk meg egymást. Nyitottak vagyunk azonban erdélyi és felvidéki iskolák felé is, ám nem feltétel a mi vallásunk szerinti szellemi irányzat. Nyáron egyébként számos programot szervezünk a tanítványainknak és ebbe a hazai görögkatolikus oktatási intézmények diákjai mellett a karácsfalvaiak is bekapcsolódnak. Művészeti táborunk van, gyalogos zarándokutunk Máriapócsra, Görögtűz tábor, és más ifjúsági alkalmak. Nagyon fontos a személyes találkozás, hiszen ezek közösségformáló események. A természetet járva, művészi alkotás közben mély gondolatok születhetnek, barátságok, szerelmek alakulnak, a közös élmények összehozzák a fiatalokat.

