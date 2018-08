Tartalmas volt a hétvége Komádiban

A szombati eseménysor házasságkötő teremben megtartott köszöntővel kezdődött. Az 50. és 60. házassági évfordulójukat ünneplő párokat ünnepelték. 14 órától a sportpályán folytatódtak a programok. Elsőként a helyi csoportok léptek fel: a Bihari Citerazenekar, a Komádi Városi Népdalkör, a Csicseri Borsó Gyermek Citerazenekar, a Leg a Láb Művészeti Iskola Komádi tánccsoportja, a Komádi Mazsorettcsoport, az Aranykor Városi Nyugdíjas Klub népdalköre, valamint Nagy Sándor József és Simon Róbert, a Komádi Humán Szolgáltató Otthonból.

Fotó: Rozsik Rita

16 órától érkezetek az első sztárvendégek, a 2004-ben alakult Szatmári feat. Jucus zenei duó, akik az Égess el című számukkal robbantak be a köztudatba, és azóta is hatalmas rajongótáboruk van.

Versenyek és koncertek

A nap folyamán a XI. Kulturális Expó kiállítóit is megtekinthették az érdeklődők, miközben a zsűri is pontozta a hét résztvevő csoport munkáit. Itt első lett a Fekete Erzsébet Hímző Kör Komádiból, második a Vésztői Sérült Gyermekekért Egyesület, míg a harmadik helyre a furtai Juhász Erzsébet Hagyományőrző Egyesületet sorolta a zsűri. A főzőverseny ételeit Nagyné Kóti Irén és Vékonyné Molnár Mária Emese, berettyóújfalui szaktanárok értékelték. Minden csapat értékes tárgyjutalomban részesült. Itt első lett a Városi Népdalkör birkapörkölttel, második a Komádi Városi Önkormányzati Tűzoltóság kakaspörkölttel, a harmadik pedig az Aranykor Városi Nyugdíjas Klub birkapörköltje lett.

Az estéhez közeledve a mulatósnóta-sztárjai szórakoztatták a közönséget. 20 órától a helyi parti punk együttes, a Next Day adott koncertet a nagyszínpadon. A 21 órától kezdődő Tűzijátékra is sokan voltak kíváncsiak. Majd az 1970-es évek végének egyik legnépszerűbb hazai rock zenekara, a Piramis adott másfél órás koncertet. Ezután Tele János gondoskodott hajnalig a házibuli hangulatról.

– Rozsik Rita –

A KabinLáz zenekar lett a nyerő!

A Komádi Városnap és XI. Kulturális Expó 0. napján Rocksuli-tehetségkutatót tartottak Komádiban a hétvégén, a sportpályán.

A részt vevő zenekarok 30-30 perces műsorban bemutathatták tudásukat, tehetségüket, melyet a zsűri az utolsó fellépő zenekar műsorát követően értékelt. A zsűri tagjai voltak Czifra Sándor (a debreceni MMP stúdió egyik alapító tagja, zeneszerző és producer), Gábor Bernadett (a Desperado énekesnője, vokalista, előadóművész) és Krucsó Sándor (a Next Day zenekar vezetője és dobosa). A győztes zenekar, mint a kiírásban is szerepelt, fődíjként az MMP stúdióban lehetőséget kap egy 5 számos kislemez elkészítésére, valamint az eredményhirdetést követően a Republic zenekar koncertje előtt újra felléphetett. A zsűri a hat zenekar (Bad Habit, Privát Affér, Heavy Brains, KabinLáz, GunSinger és a Gizzy Flyin’) közül a püspökladányi modern rock/metál bandát, a KabinLázt hirdette ki nyertesként, akik 2019. március 31-ig válthatják be a fődíjukat.

