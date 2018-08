Tárt karokkal és élményekkel vár Debrecen

Tavaly márciusban kezdte meg működését a Főnix Rendezvényszervező Közhasznú Nonprofit Kft. VisitDebrecen divíziója, mely fő céljai között határozta meg Debrecen márkaépítését, a bel- és külföldi turisták által eltöltött vendégéjszakák számának növelését, a minőségi turizmus fejlesztését, valamint a regionális turisztikai központ szerepének erősítését.

A Debreceni Virágkarnevál hajrájában arról kérdeztük Gődény Gábort, a divízió vezetőjét, hogy milyen eredményekről tud beszámolni az újonnan kialakított kommunikáció kapcsán, vagyis, hogy jelenleg hol helyezkedik el a cívisváros a turisztikai piacon.

A programkínálat az erősség

– Debrecen legnagyobb adottsága a belföldi hosszú hétvégés városlátogató turizmusban van, melyet leginkább a városi rendezvények erősítenek. Az a cél, hogy folyamatosan legyenek olyan programok, amelyek miatt érdemes idelátogatni. Jelenleg a legfontosabb célközönségünk a Budapesten, és annak agglomerációjában élők, itt található meg ugyanis az a jövedelem – akár SZÉP-kártyában –, mely lehetőséget ad a fiatal pároknak és családoknak, hogy egy-egy hosszú hétvégére elutazzanak – kezdte Gődény Gábor.

Elmondta, ezek a turisták rendszerint ősztől kora nyárig kikapcsolódásnak egy vidéki wellness szállodát választanak, majd miután ezt kipróbálták, programokra és élményekre vágynak.

– Ebben Debrecen hatalmas előnnyel bír a többi vidéki várossal szemben. Az a törekvésünk, hogy mindig legyenek olyan programok, melyekre a fiatal párok, a családok és a gyerekek elcsábíthatók. Tavaly és idén is végeztünk kutatásokat, és elmondható, hogy a Debrecenről kialakult kép megváltozni látszik, jelentős elmozdulás érzékelhető pozitív irányba – folytatta a divízió vezetője, hangsúlyozva: a cívisvárosban magas minőségű szolgáltatással, kedvező ár-érték aránnyal és színvonalas kulturális programokkal találkozik az ideérkező turista.

Önálló fesztiválbrandek

A Campus Fesztivál és a Debreceni Virágkarnevál vonzza a legtöbb embert a városba, ezek a fesztiválbrandek erősebbek a turisztikai piacon, mint maga Debrecen.”

– Az a feladatunk, hogy több olyan rendezvénye legyen a városnak, melyek önmagukban is tízezreket szólítanak meg, hogy a turisták a cívisvárosba jöjjenek. A Debreceni Bor- és Jazznapok szintén sikeres, melynek a népszerűsége egyre inkább felfelé ível – fogalmazott a divízióvezető.

Hozzátette: Debrecen kulturális, gazdasági, történelmi öröksége elég ahhoz, hogy hazánkban sikeres legyen, ám ahhoz, hogy európai mértékben is turisztikai desztinációként tartsák számon, még kevés. A mai kor turistái már konkrét élményekre és interakciókra vágynak.

Egyre többen jönnek

Beszélgetésünkkor arra is kitértünk, hogy az egyik ismert, nagy szállásportál hosszú hétvégés utazási preferenciái alapján Debrecen jellemzően előkelő helyen végez a ranglistákon. Ám érdemes tudni, hogy mindez nem ad teljes képet a város turisztikai vonz­erejéről, ugyanis több debreceni szálloda nem szerepel a portál adatbázisában.

– Értelemszerűen, ha más vidéki városnak több szobáját kínálja ez a portál, több foglalást is tudnak elkönyvelni. Így pedig már félrevezető a statisztika. Magyarországra jellemző, hogy a külföldi és belföldi turisták vendégéjszakáinak száma növekszik, Debrecen pedig lépést tart ezzel a tendenciával, sőt meg is előz más vidéki városokat: a cívisváros vonatkozásában a vendégéjszakák száma a kereskedelmi szálláshelyeken 2018 első felében 5,9 százalékkal emelkedett, míg a vendégek száma 13 százalékkal nőtt – mondta Gődény Gábor.

Hatalmas előny a reptér

A szakember elmondta, a külföldi turisták idecsábításában kiemelt szerepet játszik a Debreceni Nemzetközi Repülőtér, mely a ­VisitDebrecen stratégiájának egyik fontos alappillére. A járatfejlesztéseknek köszönhetően ugyanis olyan piacok nyíltak meg a cívisváros előtt, mint például Tel-Aviv vagy Moszkva. Ezen turisztikai piacok jelentőségét pedig a jövőben még inkább erősíteni szeretnék.

Nem a verseny a cél

Arra is kíváncsiak voltunk, mennyire jelent konkurenciát a közeli fürdőváros, Hajdúszoboszló, vagy a vadasparkjáról is népszerű Nyíregyháza.

– Mi akkor vagyunk a legboldogabbak, ha mindenki Debrecenben alszik, itt jelentkeznek az idegenforgalmi adóbevételek. Ebbe belefér, hogy egy ideérkező turista napközben átmenjen a közeli településekre. Nem célunk a versengés, a régió településeire mint egymást segítő, komplementer termékekként gondolunk. Az a cél, hogy ebben a turisztikai régióban központi szerepet töltsünk be. És ha már itt van a turista, akkor nyugodtan menjen el a Tisza-tóhoz, a Hortobágyra, Hajdúszoboszlóra, vagy a környékbeli csodarabbi sírokhoz és zarándokútvonalakra.

Gődény Gábor arra is kitért, hogy nagy kihívás számukra a régió egységes szolgáltatási színvonalának elérése.

– Az az élményígéret, amivel idecsábítjuk a turistákat, megköveteli, hogy magas szintű szolgáltatásokat is nyújtsunk. Kialakítunk majd egy minőségbiztosítási rendszert, amit jövőre indítunk majd el pilot verzióban. Az a cél, hogy kiemelt turisztikai régióként valamennyi ponton ezt bevezessük, hogy a turista minden téren nívós szolgáltatásoknak lehessen a részese.

A VisitDebrecen információs pont

A Nagytemplom mögötti kávézóban egy éve nyílt meg a VisitDebrecen turisztikai információs pont a korábbi Tourinform iroda helyett. Itt a Debrecen márkanévvel ellátott termékekkel gazdagodhat a betérő turista: pólókon, kulacsokon, bögréken és egyéb termékeken köszön vissza a Debrecen felirat. Gődény Gábor úgy véli, a legtöbb szóróajándék – kulcstartó, öngyújtó, toll – a legtöbb esetben a kukában végzi. Ha azonban ezeket megvásárolják, sokkal több értékkel bírnak.

Gődény Gábor és a VisitDebrecen sikereket könyvelhet el, ugyanis egyre több turista érkezik a városba | Fotó: Matey István

Nem a kereskedés a cél, hanem az, hogy ezen áruk hordozzák a Debrecen márkát, és továbbvigyék a világban a város hírét. Az információs ponton természetesen nemcsak az ajándékbolt várja a betérőket, hanem magas színvonalú kiszolgálás is, információadás és jegyértékesítés. A debreceni programokban való eligazodást pedig már egy mobilapplikáció is segíti. Az információnyújtásban továbbá a közelmúltban kihelyezett digitális plakátoknak is nagyon fontos szerepe van.

– Vass Kata –

