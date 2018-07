Tarsolyukban hozzák a boldogságot estére

Idén is beveszi a Campus Fesztivál Atomerőmű Fénytorony Pódium színpadát az Esti Kornél, melynek tagjai zúzós, alternatív dalaikkal kedveskednek a közönségnek. A banda szövegvilága talán még Kosztolányinak is bejönne, a melankóliával átitatott dalokat pedig még inkább a magaslatokba emeli a tökéletes hangzás is. A zenekar koncertjein azonban nem a depresszióé a főszerep, a fiúk nem nyomják le a hangulatot, sokkal inkább a magasba emelik a lelkeket. A rokonszenves srácok egyébiránt már többször jártak Debrecenben, legutóbb a belvárosban adtak klubkoncertet. Pénteken 18 óra 40 perckor pedig a Campus Fesztiválon énekelnek majd többek között boldogságról, éjszakáról, vagy éppen arról, hogy mi az, amiért nem kár.

HBN

VISSZA A KEZDŐOLDALRA