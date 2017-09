Társasjátékkal helyettesítsük a modern kori kütyüket!

Az egyik játék kereskedelemmel foglalkozó üzletlánc felmérése azt mutatta ki, hogy a szülők jelentős része, 74,5 százaléka tartja szükségesnek az iskolaszünetekben a tanulást. A mostani kisiskolások, vagyis az alfa generáció figyelmét egyre nehezebb lekötni, amihez a tabletek és a mobiltelefonok iránti érdeklődésük is hozzájárul. A szünetek miatt kialakuló esetleges lemaradás ellen azonban nemcsak a könyvek fölött görnyedés a megoldás, hanem a társasjátékozás is kiválóan alkalmas a logikai, matematikai és az olvasási készségek, valamint a szövegértés fejlesztésében. A felmérés szerint a szülők a 10 ezer forintos lélektani határon túli összeget nem szívesen szánják társasjáték vásárlásra. A közös játék megoldást jelenthetne az iskolakezdés előtti hetekben felmerülő rosszkedv feloldására is.

Megoszló vélemények

Játszva érdemes tanulni, vagyis játék közben észrevétlenül és szórakoztatóan is tanulási folyamat zajlik – vélik a szakemberek. A Formatex által megkérdezett szülők szerint meglepő módon a kötelező olvasmányokat szívesen olvassa a gyerekek kicsivel több mint fele és jó hír, hogy a válaszadó szülők gyerekeinek 85 százaléka szokott iskolaszünetben olvasni. S, hogy milyen módszerrel veszik rá a szülők a gyermekeket az olvasásra? Sokan a gyerekekkel együtt olvasásra esküsznek, a szülők 49 százaléka azt állítja, hogy nem kell motiválnia gyermekét, mert magától is szívesen olvas, a szülők 15 százaléka csak akkor engedi meg gyermekének, hogy kütyün játsszon, ha már olvasott, 7,5 százalék pedig megvon a gyermekétől valamit, ha nem olvassa el azt, amit megbeszéltek.

A készségfejlesztés mellett , a családi egységet is építi a közös játék.

„Tisztában vagyunk a számítógépek, a tabletek, a mobilok és a televízió csábításával, a gyerekek egyre fiatalabb korban kezdenek el különféle kütyükkel játszani, ezért a legnagyobb kihívás a játékgyártók számára, hogy segítsenek a szülőknek a hagyományos és az elektronikus játékok közti helyes egyensúly megtalálásában és érzékeltessék, hogy nemcsak szórakoztató, de képességfejlesztő és tanulási forrás az, amikor együtt játszik a család. Tapasztalataink szerint egy-egy család 3-4 társasjátékot vesz évente. A játékokban rejlő lehetőségek és egyéb, sok családot érintő, gyerekekkel kapcsolatos hétköznapi kérdések megválaszolásával az oldalunkon indított blogunkkal is igyekszünk segíteni a szülőket, valamint játék kipróbálási lehetőségeket is szervezünk üzleteinkben”- mondta el Borhi János, ügyvezető.

A szünetek alatti tanulás nem feltétlenül azt jelenti, hogy a gyermekekkel matematikai feladatokat kell megoldatni, vagy munkalapokat kell kitöltetni. Sokkal inkább annak az ideje, hogy a gyerekek felfedezzék azt, hogy a tanulás lehet szórakoztató, és voltaképpen bárhol megtörténhet, nemcsak az iskolapadban. A társasjátékok kiválóan alkalmasak a gyermek kognitív fejlődésének elősegítésére. Vannak olyan játékok, amelyek a gyerekek önkifejezési és beszéd képességét javítják, sokszor a gyorsaságra és jó taktikára van szükség, vagy a betűkkel való zsonglőrködésre, esetleg számolásra. A három- és ötéves gyerekekkel már játszható memóriajáték, a kisiskolásokkal logikai játék vagy betűjáték, ahol játszva számolnak, a 8-12 évesekkel taktikai, kommunikációs játék, a kiskamaszokkal pedig már akár stratégiai játék is, nem beszélve az ismeretterjesztő kvíz játékokról.

A gyerekek akkor tanulnak a leghatékonyabban, ha örömüket lelik az adott tevékenységben, sőt, a játékok során a győzelem és a kudarc, vagy a vereség érzését is megtanulják feldolgozni, ami szintén fontos az iskolában.

Televízió és tablet helyett

A szülők 27,7 százaléka nem engedélyez több tévé nézést a szünetekben, mint iskolaidőszakban, körülbelül ugyanennyien mondják azt, hogy annyit tévézhet gyermekük nyáron, amennyit akar. 13 százalék napi 1 órát, a szülők 16 százaléka napi 2 órát engedélyez, de a szülők 9 százaléka csak akkor engedi a gyereket a képernyő elé, ha valamit teljesít, például rendet rak, vagy segít valamiben. A kütyükkel való játékra a válaszadók 17,7 százaléka annyi időt enged, amennyit a gyermek akar, 22,7 százaléka napi 2 órát, 23,6 százaléka napi 1 órát, 12,5 százaléka napi fél órát, a gyerekek 17,6 százaléka pedig csak akkor kütyüzhet, ha valamit teljesít.

A társasjátékok választéka rendkívül szerteágazó, a szülői tájékozódást megfelelő játékleírásokkal, szakképzett bolti eladókkal és játékbolti kipróbálásokkal is segítik. A megkérdezett családok jelentős része logikai társasjátékkal fejleszti, szórakoztatja szívesen gyermekét, 56 százalék memória fejlesztő társasjátékkal, 37 százalék szójátékkal, de népszerűek a kreatív társasjátékok, a kvíz jellegű, a beszélgetős / mesélős és a kézügyesség fejlesztő társasjátékok is.

A szülők fele állította, hogy gyermeke már várja az iskolakezdést, 70 százalékuk azt válaszolta, hogy gyermeke a nyári szünetben is találkozott az osztálytársaival. HBN

