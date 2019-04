Tar Csenge csatlakozott az éremhalmozók táborához

December elején Tar Csenge az UWSKF világversenyén négy aranyérmet gyűjtött be, majd országos bajnoki eredményei alapján kvalifikálta magát a portugál World All Style harcművészeti világbajnokságra, amely húsz páston, egy ringben és egy ketrecben zajlott mintegy öt napon keresztül. Erről a versenyről világbajnokként tért haza, továbbá szerzett három ezüstérmet. Nagy büszkeség ez a cívisvárosi klubnak, de egyúttal városunknak és hazánknak is – hangsúlyozta közleményében a Bushido Spartan Kempo Debrecen.

Fotó: Bushido Spartan Kempo Debrecen

