Táplálkozzunk okosan!

Hiába próbálunk napközben odafigyelni az étkezésre, valahogy mindig hibázunk: a salátánkra majonézes öntetet teszünk, a szénhidrát-csökkentett tortára rányomjuk a tejszínhabot, vagy ha napközben minden szabályt betartottunk, este biztosan megrohamozzuk a hűtőszekrényt. Most, hogy itt a bikiniszezon, szeretnénk minél jobb formába kerülni; már odafigyelünk arra, hogy több zöldséget és gyümölcsöt fogyasszunk, az esti nassoláson is ritkítottunk, de még mindig nem tűnnek el a párnák innen-onnan… Most segítünk pár tippel, hogy hogyan lehet könnyedén átállni a kiegyensúlyozott táplálkozásra, anélkül, hogy minden jó dologra nemet mondanánk.

Édes csere

Az édes íz szeretete születésünk pillanatától kódolva van bennünk – legalább is ezzel próbáljuk megmagyarázni, hogy kiadós ebéd után hogyan fér belénk még egy szelet dobostorta, két gombóc fagyi és végül egy jegeskávé. Ha már az édes íznek nem tudunk ellenállni, ne kínozzuk magunkat, keressünk jobb megoldást: édesítőszerrel helyettesítve nem kell lemondanunk a finomságról, ráadásul így csökkentjük a cukor- és energia-bevitelünket is. Mivel sajnos a legtöbbünknek nincs ideje arra, hogy csak otthon készített ételeket fogyasszon, így érdemes körültekintően kiválasztani a bolti termékeket. Ahelyett, hogy a megszokott kedvenceinket bedobálnánk a kosárba, nézzük meg az összetevőit és hasonlítsuk össze az alternatíváival, például válasszuk az alacsonyabb vagy nulla cukortartalmú variánsát. Ezzel fokozottan, de kínzás nélkül csökkenthetjük a napi kalóriabevitelünket. Minden hónap végén jön a nagy elhatározás: elsejétől kezdve nincs több gyorsétel vagy rágcsálnivaló, majd pár nappal később az éjszaka közepén behabzsoljuk a fagyasztó aljában talált maradék jégkrémet – ugye ismerős? Felejtsük el a radikális változtatásokat, helyette fokozatosan, kis lépésekben váltsunk egészségesebb életmódra.

HBN

