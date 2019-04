Tanuljuk a biztonságot

A foglalkoztatottság emelkedése, valamint a feldolgozóipar bővülése miatt 2013-tól nőtt a munkahelyi balesetek száma hazánkban. Az üteme azonban 2017-től jelentősen csökkent. Ezzel párhuzamosan kevesebb a halálos és súlyos munkabaleset is – tájékoztatta a Naplót Szémán Mihály, a Hajdú-Bihar Megyei Kereskedelmi és Iparkamara munkavédelemmel foglalkozó szakmai kollégiumának vezetője. Hangsúlyozta, hogy a csökkenéshez hozzájárulhatott az a tény is, hogy a munkáltatóknak a balesetvizsgálatok alapján hozott intézkedései a megelőzések irányába mutatnak még akkor is, ha a vizsgálat egyébként a sérülést szenvedő munkavállaló mulasztására helyezi a hangsúlyt, nem pedig a munkaeszközök, védőberendezések és a munkakörülmények szerepére.

Szémán Mihály fontos feladatnak nevezte a vállalkozások versenyképességének megőrzését, fejlesztését, hogy képesek legyenek hatékony és valós kockázatmegelőzési intézkedések alkalmazására. A feladat végrehajtásának biztosítékait az európai uniós szabályokkal összhangban A munkavédelem nemzeti politikájában határozták meg. Fontos eleme a munkahelyi egészség és biztonság fejlesztése is.

Ha kell, leállítják

A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal munkavédelmi hatósági feladatkörében eljárva elsődlegesen a különösen veszélyes foglalkoztatási ágazatok ellenőrzését végzi (építőipar, mezőgazdaság, feldolgozóipar, egészségügy), ez teszi ki az ellenőrzések megközelítőleg 60 százalékát. Ezek mellett a megye gazdasági szerkezete, munkabaleseti helyzete és ellenőrzési tapasztalatai figyelembevételével saját tervezésű célvizsgálatokat, illetve előzetes bejelentéssel ellenőrzéseket is végez elsősorban a munkavállalók egészségére és biztonságára leginkább veszélyesnek ítélt munkahelyeken. A kormányhivatal kiemelt figyelmet fordít például a rákkeltő anyagokkal vagy az azbeszttel végzett tevékenységek ellen­őrzésére. 2019-ben emellett egy kiemelt célvizsgálatot is tartanak, mégpedig a sütő- és cukrászipari tevékenységek munkakörülményeit ellenőrzik. Ezeket a munkavédelmi hatósági tevékenységeket szakmailag jól felkészült kormánytisztviselők végzik.

Ebben az évben munkavédelmi szempontból a pékeket is ellenőrzik | Illusztráció: AFP / Thomas Samson

A kormányhivataltól kérdéseinkre kapott válaszból kiderül, hogy a munkavállalók egészségét nem veszélyeztető és a biztonságos munkavégzési követelmények teljesítése a vizsgált esetek egyharmadánál van meg maradéktalanul. Szabálytalanság esetén a kormányhivatal munkavédelmi bírságot, közigazgatási bírságot és eljárási bírságot róhat ki. Ezek összegét szintén jogszabály határozza meg: a munkavédelmi bírság 50 ezer forinttól 10 millió forintig, a közigazgatási bírság 500 ezer forintig terjedhet, míg az eljárási bírság legkisebb összege esetenként 10 ezer forint, legmagasabb összege természetes személy esetén 500 ezer, jogi személy vagy egyéb szervezet esetén egymillió forint lehet.

Válaszában a kormányhivatal arról is ír, hogy a munkáltatók elfogadják a hatósági ellenőrzésekkor a hivatal megállapításait, és amennyiben a hiányosság megszüntetése végett előírás születik, azt végrehajtják, teljesítik. A hivatal ideiglenes intézkedéseire a munkáltatók gyorsan, hatékonyan reagálnak: a szabálytalan munkaeszközök használatát leállítják, felveszik a kapcsolatot a javítást végző szolgáltatókkal, a hiányzó védőeszközöket pótolják.

A cél a kockázat csökkentése

A kormányhivatal adatai alapján 2018-ban 980 munkabaleset történt Hajdú-Biharban. A legtöbb munkabaleset a korábban már említett, különösen veszélyes foglalkoztatási ágazatokban volt.

A kormányhivatal hangsúlyozza: Magyarország Kormánya elkötelezett abban, hogy hozzájáruljon a munkakörülmények fejlesztéséhez, valamint a munkavállalók munkavégző képességének megőrzéséhez, az egészség és a biztonság fenntartásához és az egészségben eltöltött életévek növeléséhez, ezáltal Magyarország versenyképességének erősítéséhez. A munkavállalók egészségét és biztonságát veszélyeztető kockázatok csökkentése a cél, mivel a munkából való kiesés, a gyógykezelés, a rehabilitáció kiadásai a munkavédelem fejlesztésébe történő befektetéseknél jóval magasabbak. A megelőzés az egyetlen olyan lehetőség, amellyel a munkabaleset vagy a foglalkozási megbetegedés kialakulása elkerülhető. A Hajdú-Bihar Megyei Kormányhivatal többek között ezért is szervez évente két alkalommal nyílt napot, és segíti a munkáltatókat folyamatos tanácsadási, felvilágosító tevékenységgel. A témával kapcsolatos ismeretek bővítésével, terjesztésével és a munkavédelmi feladatellátás szakszerűségének és hatékonyságának fejlesztésével érhető el szemléletváltás a munkáltatóknál.

– Kovács Zsolt –

Sok veszélyt hordoz az agrárium

Kérdéseinkre a Nemzeti Agrárgazdasági Kamara (NAK) megyei szervezetétől országos adatokat kaptunk. Mint írják, a Pénzügyminisztérium statisztikái szerint 2018-ban a mezőgazdaság területén 626 munkabaleset történt, köztük 10 halálos kimenetelű (2017-ben 12 halálos baleset történt az ágazatban, míg 2016-ban 18). Összehasonlításként: az építőiparban tavaly 22 végzetes kimenetelű munkabaleset volt összesen 915 munkabalesetből. 2017-ben és 2018-ban is összesen 79 halálos munkabaleset történt Magyarországon.

A (NAK) fontosnak tartja az ágazatban dolgozók biztonságát és a biztonságos munkahelyek, munkakörök kialakítását. Ezért is hívja fel mind a munkavállalók, mind a foglalkoztatók figyelmét arra, hogy a munkavédelmi intézkedéseknek komoly jelentőségük van. A szabályok betartásával és odafigyeléssel, munkaszervezéssel, megfelelő előkészítéssel sokat lehet tenni azért, hogy csökkentsék a balesetek kockázatát. A NAK mindennek jegyében „Biztonságos munkavégzés a terepen” címmel országos munkavédelmi tájékoztató sorozatot tartott 2017–2018-ban. Az agrárium nagyon széles szakterület, és sok, a külső szemlélő számára nem olyan komolynak tűnő veszélyt hordoz magában. A rendezvényen a gazdálkodókat a kockázatokról, azok csökkentéséről és a balesetek megelőzési lehetőségeiről tájékoztatták. A kamara által szervezett eseményeken nemcsak szakmai tájékoztatót kapnak az érdeklődők, hanem egy munkavédelmi oktatási tematika mintáját is átvehették a megjelentek.

